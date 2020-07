Alle holder med Else

Forfærdelse og vrede krav skyller ind over Aarhus Kommune og plejehjemmet Kongsgården, efter at Ekstra Bladet resolut viser optagelser fra et skjult kamera.

Mishandlingen af den demente, 90-årige Else af forråede plejere overgår ens værste mareridt. Optrevlingen af hele det pilrådne system fra en dårlig kultur på Kongsgården og opefter til toppen – i dette tilfælde DF-rådmand Jette Skive – overgår, hvad vi før har set af svigt i ældreplejen.

Rådmanden vendte derfor i går på en tallerken, da alle fra mandag aften kunne se Elses faktiske forhold på ekstrabladet.dk.

Selvom TV2 som bekendt har fået fogedforbud mod at vise optagelserne på anmodning fra Jette Skives forvaltning, er rådmanden nu glad for, påstår hun med et stift smil, at Ekstra Bladet viser dem. De skal ud til offentligheden, synes hun. Og det er de så kommet. Men ikke takket være Jette Skive.

Hvorfor hendes forvaltningen så overhovedet pressede et forbud igennem, virker derfor ekstra gådefuldt. Vred nogen armen om på rådmanden og tvang hende til at gå til byretten og landsretten?

Bortforklaringen er, at det var for at beskytte Else mod krænkelse. Goddaw do! Det er jo netop behandlingen af den skrøbelige, demente kvinde, der er krænkende ud over alle grænser. Og hvad gjorde Jette Skive i øvrigt for at rette op på tingene, før det hele nu ramler om ørerne på hende? Familien har som bekendt klaget gennem tre år over omsorgssvigtet, før de i desperation greb til det skjulte kamera.

En af de mange henvendelser til Ekstra Bladet i går kom fra en advokat, der foreslår, at alle raske får lavet et dokument, hvor man giver sin værge og sine pårørende ret til at opsætte skjult kamera, hvis man selv skulle ende på et plejehjem. Grotesk – men desværre uhyre relevant, viser denne sag. Uden de hemmelige optagelser var der aldrig kommet hul på denne byld.

FOA, der organiserer sosu-assistenterne, havde i går også travlt med at forarges, men formand Mona Striib fastholdt typisk, at skjult kamera aldrig må komme ind på et plejehjem. I stedet må de pårørende gå den slagne vej og klage.

Jamen så slå dog ørerne ud, FOA-formand! Det er jo lige præcis det, Elses talrige og handlekraftige familie forgæves har prøvet og prøvet.

Også Mona Striib virker som en del af betonlaget i ældreplejen. Ligesom den tydeligt rystede rådmand Jette Skive, der nu påstår, hun vil gøre op med systemtænkningen. Fint. Hun kan passende starte med at skride selv og få en politiker ind, der kerer sig om, hvad der foregår i virkeligheden. Hendes forvandling til borgernes forsvarer kommer for sent.

KONSEKVENS bør i det hele taget være i højsædet nu. Tænk på, hvor mange andre ældre der lider uden blive set.