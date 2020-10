Alle må finde sig i ...

’PRIVAT ER han meget sjov,’ joker det franske satiremagasin Charlie Hebdo om Tyrkiets præsident, Erdogan, og illustrerer det med ovenstående tegning.

LIGE NU er Frankrig og præsident Macron havnet i en ’Muhammedkrise’, der ligner Danmarks og Anders Foghs tilbage i 2006.

DEN FRANSKE præsident har klogeligt konkluderet det samme som Fogh: Lovreligion hører ikke hjemme i et moderne vestligt samfund. Uanset hvor meget Tyrkiets despot, Erdogan, puster sig op, uanset diverse muslimske landes boykot af franske varer, og uanset hvor mange tusind muslimer der brænder det franske flag eller billeder af Macron af i Dhakas gader, må alle uden undtagelse finde sig i hån, spot og latterliggørelse i europæiske gader.

HALSHUGGES en lærer for at fremvise en tegning af Muhammed, som det skete med Samuel Paty i Paris, er det ikke det vestlige samfunds mangel på respekt for profeten og dennes følgere, der er problemet. Det er omvendt.

Det er islam, den er gal med. Eller rettere den del af islam, der ikke fatter, at retten til satire og religionskritik er afgørende for det moderne, sekulære samfunds succes. Et samfund, vi har opbygget gennem århundreders kamp mod lige præcis religiøst og politisk tyranni.

I ET ÆGTE demokrati kan ingen gøre hævd på deres religiøse følelser uden for deres kirke, moské eller synagoge. Alle muslimer – uden undtagelse – skal gøre sig fuldstændig klart, at gør man krav på, at vi andre respekterer deres dogmer uden for deres hellige steder, gør de ikke krav på vores respekt, men på vores underkastelse. Det er uforeneligt med et liberalt demokrati.

MAN MÅ VÆLGE mellem det lov-religiøse og det liberale samfund. Mellem selvretfærdighed og retssamfund. Mellem krænkelseshævd og satire. Mellem fatwa og frihed. Mellem Erdogan og Macron.

Ovenstående stod klart allerede i 2006, hvor krigen om Muhammed-tegningerne satte dansk udenrigspolitik i lys lue. Og det er velgørende at se Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod, anvende læren af, at Danmark har været oppe mod et politisk, militant og fanatisk islam: ’Vi står 100 procent på Frankrigs side,’ lyder beskeden til Erdogan og Tyrkiet.

NÅR NOGEN siger, at vi i Vesten ikke behøver at støde muslimers følelser, og at vi sagtens kan være tolerante, har de ikke fattet, hvor mange der gennem århundreder gav deres liv for vores nuværende frihedsrettigheder.

Det er ikke franskmænd eller danskere, der tegner et forkert billede.