Alle Mettes penge

VI FORSTÅR PÅ statsministeren, at pengene vælter ind i statskassen. Modsat hvad Mette Frederiksen og regeringen sagde for godt et halvt år siden.

Så var det heldigt, at vi fjernede store bededag for at sikre velfærdsstatens økonomi. Først med det formål at finansiere et forkrøblet forsvar. Dernæst korrigeret til at sikre et fremtidigt arbejdsudbud.

Hvis danskerne synes, de er blevet holdt for nar, har de med andre ord fat i noget. Allerede i maj viste det såkaldte økonomiske råderum sig pludselig 16 milliarder kroner højere end hidtil beregnet. Og siden er det bare vokset.

I EKSTRA BLADET i dag undrer adskillige socialdemokratiske borgmestre sig over, at de nok en gang er pålagt at spare. Mette Frederiksen og kompagni har pengene. Borgerne betaler imidlertid prisen med kommunale nedskæringer.

Annonce:

'For at bruge lidt en kliché, vi er ikke bare inde og skære ved benene, vi skærer i marven,' som Birgit S. Hansen, socialdemokratisk leder i Frederikshavn Kommune i snart ni år, udtaler. Hun oplyser, at der skal skæres 30 mio. kr. 'i kernevelfærd'.

Andre socialdemokratiske borgmestre må skære i budgetter til skoler eller nedlægge busruter.

DET ER SÅ HER, den begavede læser spørger: 'Hvad er det der råderum?' Hvor ligger det henne? Og det bedste svar er nok, at det er en regnemaskine, der står i Finansministeriet. Den skulle efter sigende være så mageløs, at den kan regne mindst 50 år frem i dansk økonomi. Hvilket nok er lige lovlig kækt ud fra almindelig sund fornuft. Men hvor mange milliarder kroner mere vi har i den nærmeste tid i forhold til, hvad vi troede, skulle den altså kunne klare.

Annonce:

Det økonomiske råderum afgør meget politik i det danske velfærdssamfund. Eller rettere: Det kunne råderummet gøre. Men det må det så ikke, synes regeringen. Nogle husker måske Lars Løkkes fornærmede mine, da han i januar hævdede, at danskerne mangler krisebevidsthed. Vi skulle således læses og påskrives af en mand, der synes, andre skal betale hans underbukser.

HVAD ANGÅR DANSK økonomi, undrer vi os over, at man kan tage så meget fejl, når man i månedsvis fører kampagne for at kradse tre årlige milliarder ind på at droppe en helligdag for få måneder senere at konstatere, at det er overflødigt.

'Den nye tids valuta i dansk politik er ikke penge, for dem har vi mange af. Det er, at vi ikke kan bruge pengene, hvis der ikke er tilstrækkeligt med medarbejdere,' lyder det fra Mette Frederiksen i Berlingske.

Må vi være så fri at fremhæve, at der findes medarbejdere i verdens største offentlige bureaukrati pr. indbygger, som bør have ny beskæftigelse?