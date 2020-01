Alle vil spare penge

Jeg tror, at de fleste af os kan sætte os ind i den situation, som Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner, stod i, da han besluttede at bygge et nyt anneks til sit sommerhus. Han ville gerne slippe så billigt som muligt.

Så hvorfor ikke få et tilbud fra østeuropæiske håndværkere? De er altid billigst.

Jeg har hørt om nye badeværelser, annekser og terrasser, hvor østeuropæerne kunne gøre det halvt så dyrt som danske håndværkere.

Kunne du, kære læser, modstå den fristelse?

Måske ikke. Men derfor behøver man jo ikke kaste sig ud i besparelsen døv, blind og med hovedet under armen.

Heldigvis er der ikke ret mange af os, der bliver departementschefer i Skatteministeriet eller er lige så dumme som ham, der er der nu.

Og sagen er kun blevet værre dag for dag for Jens Brøchner, som efterhånden er ved at gå til grunde i et morads af bortforklaringer, halve sandheder og noget, der ligner løgn.

Af hensyn til familieidyllen må vi eksempelvis håbe, at det var løgn, da departementschefen i et interview med Ekstra Bladets journalist Jonas Sahl gav sin kone skylden for, at tingene ikke var ordentlig undersøgt på forhånd. Av, av! Det lyder, som om der er lagt op til en hygge-weekend i det brøchnerske hjem.

Men historien demonstrerer, at selv en departementschef med en løn på mere end en million kroner årligt er parat til at tilsidesætte al moral for at spare nogle penge. Det kan enten skyldes, at han er idiot, eller at der helt fundamentalt er noget galt med det danske skattetryk. Det ene behøver ikke udelukke det andet. Begge svar kan være rigtige.

Hvis vi antager, at departementschefen har sparet 100.000 kroner på at bruge østhåndværkere, skulle han med topskat, moms og alt muligt andet tjene 300.000 kroner for at finansiere fordyrelsen ved at bruge danske håndværkere. Selv for en departementschef er det mere end to måneders løn.

Men selvom skattetrykket er så højt, at det nærmest opfordrer folk til at forsøge at omgå regler og sund fornuft, ændrer det ikke på, at Jens Brøchner har opført sig dummere, end selv Skat tillader.