’INGEN SKAL VÆRE BANGE for at klappe mig i røven – jeg sladrer ikke til nogen.’

Ordene er ifølge flere kilder Anne Engdal Stig Christensens. De faldt, da den daværende indholdsdirektør og medlem af TV 2’s direktion i 2017 holdt tale for en række af kanalens medarbejdere ved et fagligt seminar med overnatning på Comwell i Roskilde.

HEREFTER BLEV DER, som Ekstra Bladet nu har afsløret, udleveret en goodiebag fra ledelsen til medarbejderne, der samme aften skulle feste. I den var blandt andet et kondom med sloganet ’alt det vi deler’.

Anne Engdal Stig Christensen er i dag administrerende direktør på TV 2.

FOR 14 DAGE SIDEN afviste hun over for Politiken, at hun på noget tidspunkt har haft kendskab til de krænkelser, der er foregået for snuden af hende gennem flere år, og som blev fremlagt i dokumentaren ’Metoo: Sexisme bag skærmen’.

’Jeg kan understrege, at jeg har ikke oplevet nogen af de ting, der bliver fortalt om,’ lød det.

SAMME SANG ved håndvasken har vi hørt fra andre i kanalens topledelse. Omkvædet lyder, at de ikke var klar over, hvor slemt det stod til, for så havde de naturligvis grebet ind. Ulla Pors kaldte dokumentaren en ’øjenåbner’, mens en af hovedpersonerne, TV 2’s tidligere nyhedsdirektør Michael Dyrby, flere gange har undskyldt, at han ’ikke så det dengang’.

Efter ni dages flyverskjul i kølvandet på dokumentaren dukkede han dog op til overfladen og indrømmede, at han selv er en af krænkerne.

Kvinderne i dokumentaren beskriver en dybt seksualiseret kultur, som alle kendte til. Det samme har blandt andre tidligere studievært Samuel Rachlin slået fast.

MED AL DEN UVIDENHED i topledelsen har medarbejderne på TV 2 altså som minimum haft jordens måske mest tungnemme chefer. Men kondom-seminaret viser også, at direktionen har faciliteret og fremmet kulturen.

Som en tidligere ansat siger:

– Jeg synes, Anne Stigs kommentar om, at hun ikke ville sladre til nogen, hvis man klappede hende i røven, siger noget om, hvor svært det var at sige fra.

DER KAN IKKE SIGES et eneste dårligt ord om, at der bliver ryddet op i kulturen på TV 2.

Den administrerende direktør lægger sig fladt ned i Ekstra Bladet og beklager både klappe-kommentar og kondomer. I samme åndedrag siger hun, at hun er den rette til at rydde op. Hun ser det hele mere klart nu.

Fint nok. Så kan hun jo passende begynde med at give sig selv en advarsel.