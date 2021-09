Alt er gået galt

Danmarks Radio ligner efterhånden et eksempel på Murphys lov: ’Alt, der kan gå galt, vil gå galt.’

Og måske endda tilføjet et særligt ondt princip, som vi kan vende tilbage til.

Chefen for et af flagskibene i DR, DR Drama-leder Christian Rank, er blevet fyret. Angiveligt med særlig henvisning til, at Rank har stoppet satsningen på den mange millioner kroner dyre serie ’Leonora Christina’, der ifølge flere kilder er havnet i et både økonomisk, bureaukratisk såvel som ledelsesmæssigt morads.

’Leonora-produktionen har været et vigtigt projekt for mig, og jeg er ked af, at det har været nødvendigt at udsætte produktionen,’ hedder det fra dramachefen, inklusive anden udenomssnak, som vi ikke gider trykke.

Spørger man de involverede, lyder det modsat: ’Det er et stort ledelsessvigt, som har fået ’Leonora’ til at kuldsejle. Der er flere faktorer, men det er for nemt bare at fyre de floskler af, som Christian Rank har gjort. Pilen peger på DR-ledelsen og ham selv,’ fortæller en anonym kilde til filmmagasinet Ekko.

DR Drama har det seneste årti haft et kolossalt fald i seerinteresse. Fra ’Forbrydelsen’, ’Krøniken’ m.fl. til ’Fred til lands’ og ’Når støvet har lagt sig’. Det forsøges bortforklaret af kulturdirektør Henrik Bo Nielsen med følgende udsagn: ’For bare 10-15 år siden stod DR Drama et sted, hvor vi var de eneste, der havde en stor portefølje af dramaserier på det her niveau. Nu oplever vi, at der er mange udbydere og en voldsom prisstigning i markedet.’

Man kan også sige, at DR ikke kunne tåle at blive udsat for konkurrence. Eller man kan citere Peter Aalbæk Jensen fra Zentropa, der for tiden producerer fortsættelsen af Lars von Triers ’Riget’ for Viaplay i samarbejde med DR og siger til Ekko:

’Dengang DR kørte godt, gik man til dramachef Ingolf Gabold og tv-direktør Lars Grarup og fik klar besked. Så clearede de den med baglandet. Nu skal man rundt til en masse kommissærer og få godkendt delaftaler, partsindlæg og rend mig i røven.’

Den socialdemokratiske regering har delvist annulleret de borgerlige partiers besparelse på DR med henvisning til, at et kulturelt bolværk mod udlandet er nødvendigt. Vi kan konstatere, at DR ikke magter opgaven – for end ikke DR Drama, selve rubinen i dansk public service, magter det.

Som den onde tilføjelse til Murphys lov om, at ’alt, der kan gå galt, vil gå galt’, lyder: ’Det, der ikke kan gå galt, går også galt’.