Alt har en pris – også for Sass

Da Henrik Sass Larsen trak sig fra politik 10. juni, var der ingen forbehold:

’Der er en pris, jeg ikke vil betale’, skrev han på Facebook ledsaget af en erklæring om, at han havde fortalt Mette Frederiksen, at han ikke længere stod til rådighed, og at han også havde fortalt sin kreds, at han trak sig som kandidat. Kort sagt et farvel til politik.

Men der var en pris for skatteyderne. Sass opgav ikke sin folketingsløn. Han var bare sygemeldt på ubestemt tid, hvilket i princippet kan være frem til næste valg. Og som politiker skal man i modsætning til alle andre danskere, der er syge, ikke dokumentere noget som helst.

Allerede dér kunne man godt blive forarget.

I dag kan vi så afsløre, at der var yderligere en pris for skatteyderne. Henrik Sass Larsen er nemlig stadig statsrevisor – et job som han kun sporadisk har passet de seneste år, men som giver den nette sum af 361.000 kroner om året.

Nu er han altså bare sygemeldt statsrevisor, og socialdemokraterne har fiflet det sådan, at der er indsat en substitut, som også får 361.000 kr. årligt.

Nu er der virkelig grund til at være forarget.

Det er helt åbenlyst, at sagen skulle have været fejet ind under gulvtæppet og glemt.

Nu har vi opdaget det, og så forlyder det pludselig i kryptiske, floromvundne vendinger på sms fra afløseren, Flemming Møller Mortensen, at han da ikke ved, hvor længe Henrik Sass Larsen er sygemeldt.

Nærmere kan vi ikke få sagen uddybet. Ingen topsocialdemokrater har mandsmod nok til at stille op til interview og forklare, hvorfor skatteyderne endnu engang skal betale ekstra for, at Sass kan beholde sine gyldne ben.

På Ekstra Bladet er vi efterhånden vant til, at ansvarlige politikere stikker halen mellem benene, når de har forgrebet sig på skatteydernes penge. Men jeg undres stadig – også over hvorfor de gør det. Ikke mindst set i lyset af, at politikernes omdømme aldrig har været dårligere.

Men det er da dejligt, at Sass (måske) er ved at være så rask, at han kan komme tilbage. Tillykke med det.

Nu vil vi så gerne vide hvornår. Vi gider ikke et langtrukket tovtrækkeri mellem os og socialdemokraterne, og vi ved med statsrevisor-garanti, at socialdemokraterne bliver fornærmede, når vi spørger. Men det gør vi, fordi det er skatteyderne, der betaler for Socialdemokratiets gyldne fiduser.

Alt har en pris, også for Henrik Sass Larsen.