Amputeret menneskesyn

VI HAR FÅET supersygehuse i Danmark. Får vi så også en super behandling?

Det korte svar er nej. I Region Midtjylland svigtes borgere igen og igen.

På Aarhus Universitetshospital venter patienter for eksempel op til 92 uger på at blive udredt for demens. Altså næsten to år. Selvom alle ved, at det kan være afgørende for behandlingen at opdage sygdommen tidligt.

I SAMME region er en anden rystende virkelighed blevet afsløret.

Op mod 90 danskere kan hvert år have fået amputeret det ene eller begge ben – uden grund. Fordi den forebyggende behandling er blevet udført for sent eller slet ikke. Muligvis har flere patienter også mistet livet.

85-årige Anders Poulsen fortalte i går sin historie i Ekstra Bladet. Han skal leve resten af sine dage uden ben. Billedet af ham i kørestol er hjerteskærende. Endnu mere hjerteskærende er det, at han kan være blandt de danskere, hvis ben kunne have være reddet.

REGIONSRÅDSFORMAND Anders Kühnau (S) lægger sig fladt ned og undskylder over for amputationsskandalens ofre. Men han formår ikke at få os til at forstå, hvordan det i det hele taget kan ske, uden at en eneste alarmklokke har ringet.

Ifølge forskeren bag den analyse, der fik skandalen til at rulle – professor Kim Houlind – kan der have været problemer med fejlamputationer siden 2007.

Allerede i 2010 fremhævede karkirurger, at der var markant flere amputationer i Viborg og på Skejby end i resten af Danmark.

I 2019 blev der gennemført besparelser på området trods protester.

SIDELØBENDE ER DER postet betonmilliarder ind i supersygehuse. For nylig kunne regionsrådsformanden endelig indvi det superforsinkede og superdyre byggeri i Gødstrup. Dronningen klippede snoren og blev vist rundt i de nye rammer.

Formentlig uden et ord om, at hospitalet allerede har fået et strakspåbud af Arbejdstilsynet, fordi sikkerheden ikke var i orden ved alarmopkald til psykiatrien. Og fagforeningen har råbt vagt i gevær, fordi sygeplejerskerne på akutafdelingen er for pressede.

PROBLEMERNE stikker dybt. I et sundhedssystem styret af mennesker, der går mere op i prestigebyggerier end i patienter.

Spørgsmålet er ikke længere, hvilket menneskesyn vores sundhedsansvarlige har. Men hvor de har mistet det. Og hvordan de vil vinde vores tillid tilbage.