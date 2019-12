Andre folks penge

Penge i det offentlige er særlige penge. Lidt a la dem, der vokser på pengetræer.

Tag Vordingborg Kommune. Netop som man har fikset rådhuset op med blandt andet nyt køkken til 2,4 mio. kroner, har man besluttet at bruge yderligere 5,7 mio. kroner på at jævne hele huset med jorden og derpå bygge et nyt rådhus for 120 mio. kroner, som vi fortalte her i avisen i går.

Godt, man ikke bor i Vordingborg Kommune, vil nogle sige. Men skal sandheden frem, gør vi det alle.

Ikke kun fordi Vordingborg som en af landets fattige kommuner netop har fået ’fattighjælp’ på 13 mio. fra staten. Men fordi kommunen med sit eksempel demonstrerer en generel offentlig tilgang til økonomi, hvor virkelighed og omtanke er erstattet af ønsketænkning og storhedsvanvid.

Det er et tilbagevendende fænomen.

For nylig kunne vi i Ekstra Bladet tillige afsløre, at Rødovre Kommune – en anden trængt kommune, der har gået tiggergang hos staten – har et lignende forhold til økonomi.

Her kunne man finde penge til en stor Mercedes til borgmesteren. Og til en milliondyr multimedieskærm til ishockeyhallen. Og til et besøg i Den Blå Lagune i Island for at kigge på omklædningsfaciliteter.

Den slags finder åbenbart sted i kommuner, der ikke er sene til at spare på eksempelvis ældrepleje.

Når landets nye statsminister står på Folketingets talerstol og bedyrer, at der aldrig må stå tvivl om velfærden i Danmark, og at skatterne skal komme udsatte borgere til gode, er det tydeligvis tom socialdemokratisk retorik – både Vordingborg og Rødovre har socialdemokratiske borgmestre.

Det er fint at tale varmt for tillidssamfundet. Og for borgernær hjælp og støtte.

Men hvis virkeligheden er de kolde hænders ret og magtbyggeri, må statsministeren gerne holde inde med sin påtagede omsorg, indtil hun har været forbi eksempelvis Rødovre og Vordingborg.

Køkkenet til 2,4 mio. kroner på rådhuset i Vordingborg blev installeret så sent som i år.

For som borgmesteren siger til Ekstra Bladet: – Hvis der er nogle medarbejdere, som har en kantine, der skal bruges, skal kantinen opfylde de krav, der er.

Selvfølgelig. Og hvis man virkelig har et pengetræ i den kommunale atriumgård, er det heller ikke et problem. Der vokser hele tiden nye ud.