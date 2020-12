Ansigtstab

SØNDAG AFTEN KOM Venstres leder, Jakob Ellemann-Jensen, frem til, at han vil støtte en rigs-retssag mod sin næstformand, Inger Støjberg. Hvis altså to udpegede advokateranbefaler det.

’VENSTRE KAN IKKE tåle at have den her mere eller mindre konkrete anklage hængende over os,’ begrundede partiformanden med henvisning til den såkaldte instrukssag om barnebrude.

DET ER LIDT SENT. Og det er et kendetegn for Venstres leder, at han reagerer for langsomt og for defensivt.

DANMARK HAR SIDEN valget i juni 2019 været uden opposition. Mette Frederiksens uantastelige succes er ikke alene opnået i egen ret, eller fordi hun som alle andre statsledere verden over bakkes op i nationernes kamp mod en pandemi. Den skyldes også et sammenbrud blandt borgerlige partier i almindelighed og i Venstre i særdeleshed.

DA ELLEMANN I september blev opereret for to diskusprolapser i nakken, tænkte man næsten, at det kommer der af hele tiden at bukke for regeringen. En rigsretssag mod Støjberg med det gensidige formål at kunne gøre det samme mod statsministeren for grundlovsbrud har længe været Ellemanns sidste chance for at opbyde modstand.

DER ER INGEN HJÆLP at hente i blå blok. Dansk Folkeparti har en formand, der ligner sagfører Skjold Hansen i ’Matador’ efter dennes slagtilfælde. Liberal Alliance trækker vejret op gennem dansk politiks vandspejl med sugerør. De konservative står til fremgang, men er tyste som en mahognistue med skørt porcelæn.

DEN ENESTE oppositionelle kraft, Pernille Vermund og Nye Borgerlige, høster såvel Dansk Folkepartis som Inger Støjbergs politiske kapital med en offensiv, der gør mere ondt på DF og Venstre end på Socialdemokratiet.

ALLEREDE KUN GODT et år inde i Jakob Ellemann-Jensens formandsperiode ser hans fremtidsudsigt dermed sort ud. Ikke at han om føje tid vil blive væltet. Han får et valg, hvormed et nederlag kan klistres på hans ryg på vej ud ad døren, og nye tider kan proklameres.

’JAKOB HAR GJORT det godt, men har været formand i en svær tid,’ vil Venstre sige. Derpå vil de klappe. Mest ved udsigten til, at det ansigtstab, der ellers er hele partiets, har fået ben at gå på og er på vej bort.

DET ER IMIDLERTID IKKE en regel, at Venstre er et statsministerparti. I 80’erne havde de konservative 42 mandater og regerede landet. Derpå faldt partiet som et flygel fra femte sal. Det begyndte med en tamilsag.