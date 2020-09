Apatiske Tulle

THULESEN Dahl opfører sig som en zombie i disse dage.

MEKANISK og tom i blikket nikker han og siger ’ja, ja’ , og ’vi er på rette spor’, mens huset er ved at brænde ned, og en gøgeunge skubber ham ud af reden. En magtkamp kan man dårligt kalde det.

MORTEN Messerschmidt blev overraskende valgt som partiets næstformand for ganske nylig. Og det virker, som om han allerede er formand og ved at tage mål til nye møbler i formandskontoret.

HER sidder Kristian Thulesen Dahl sådan set stadig. Formelt set. I hvert fald frem til partiets kommende landsmøde – som minimum – i dette efterår. Et 25-års festjubilæum, der tegner lidt mat, alt taget i betragtning.

MEN i stedet for at sætte hælene i og sige: Det er sådan set medlemmerne og partiet, der vælger en formand. Ikke dig, Morten Messershit! Så kårede Thulesen selv i flere aviser i weekenden utvetydigt Messerschmidt som sin efterfølger.

HØJSPÆNDT drama i nærmest dødlignende tavshed. Det virker meget mærkeligt og næsten, som om Thulesen er lidt bange for Messerschmidt.

HVORFOR lige pege på Messerschmidt som kronprins, lød spørgsmålet til DF-formanden. Og svaret var noget med, at Morten er god til at være synlig i medierne. Og?

SÅ ER det åbenbart lige meget, at Messerschmidt er i færd med at køre DF i en helt anden, religiøs retning, skønt han selv tidligere vist var nærmest ateist. Uden at den nye retning egentlig er diskuteret.

GÆNGSE politiske jagtmarker for DF som EU, udlændinge og finanslov er i hvert fald ikke lige stråhattens stærke side. Han vil hellere lade sig fotografere knælende med næsten tårevædet blik foran alteret i en kirke. Okay, så er han ganske rigtigt synlig! Men på en spøjs måde, må man sige. Og i øvrigt kan han blive helt usandsynligt synlig, hvis Bagmandspolitiet en dag rejser en sag mod ham på baggrund af al materialet fra Meld og Feld-svindelen, der stadig simrer på komfuret.

MEN HVORFOR skulle Messerschmidt overhovedet pludselig kåres som næstformand i august, mandagen efter at han havde rakket ned på partiets politik i interview? ’Han trængte til et klap på skulderen’ lød Thulesens forklaring. Afgående næstformand Søren Espersen sagde det mere direkte: ’Jeg ofrer mig for at slippe for bævl.’

NEDTÆLLINGEN i formandskontoret blev dog pludselig søndag sat på stop fra uventet kant. Martin Henriksen. En mand, man bedre kunne se for sig som formand i øvrigt. Men dét har han aldrig ytret ønske om.

HENRIKSEN bad i hvert fald Messerschmidt klappe i og koncentrere sig om at samle partiet ’i stedet for at fortælle gud og hvermand, at han godt kunne tænke sig at være formand’.

HVORFOR sagde Thulesen ikke selv dét?