App app hurra

Hvor mange ministre skal der til at præsentere en app i vore dage? Svaret er overraskende højt: tre!

Fredag jublede regeringen over sin seneste corona-ødselshed: Coronapasset, der har stået skatteyderne i svimlende 50 millioner kroner.

Både finansministeren, sundhedsministeren og transportministeren havde taget fri fra deres arbejde med at lede landet for at stå foran pressen og pege ivrigt på deres mobiltelefoner. Udenrigsministeren skulle faktisk også have været med. Men han var forhindret i at deltage, fordi han skulle have en ’næse’ i Folketinget.

Det var et pressemøde, der testede gakkelak-barometeret til det yderste. Danskerne kunne ikke leve uden passet, måtte vi forstå. For den smarte app lyser nemlig grøn, hvis man ikke har corona.

Danskerne har bare allerede sådan en app. Den hedder ’Min Sundhed’. Den lyser ganske vist ikke grønt, og netop derfor er coronapasset meget bedre, messede ministrene og et par hidkaldte heppekors-mænd fra dansk erhvervsliv.

En journalist bad da også finansminister Nicolai Wammen om at sætte ord på, hvad der egentlig er forskellen på den fancy nye app og den gamle sundheds-app. Svaret var, at restauranter ’på meget kort tid kan se, om den lyser grønt’. Hurra!

Dansk Industri glædede sig også over, at erhvervslivet nu ’kan komme ud i verden’ og møde deres kunder. Det kunne I sørme også før, kære erhvervsliv.

Og må vi minde om, at coronapasset udfases igen, når alle danskere er tilbudt vaccination. Det sker efter planen engang til august. Passet giver altså erhvervslivet en mulighed, de allerede har, for at møde deres kunder i sommerferien. Hvis de andre lande da ellers accepterer det danske pas.

Så meget desto mere vanvittigt er det, at så mange af regeringens tungeste ministre vil nedlade sig til at stå som hurtigsnakkende telefonsælgere foran et supermarked og lovprise en digital døgnflue. Der var så meget andet, regeringen også kunne have gjort på dagen.

Sideløbende med app-pressemødet udgik der for eksempel en opsigtsvækkende pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet. Den konstaterede, at den store reform af folkeskolen fra 2013 ikke har opnået målet om at gøre vores børn klogere og gladere. Det blev der ikke holdt noget pressemøde om.