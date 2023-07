Arbejd! Arbejd!

VI DANSKERE ønsker ikke at arbejde mere. Vi får bare hele tiden at vide, at det skal vi. Det gælder velfærdssamfundets overlevelse, hedder det. Fremtidens velfærdsstatslige borgere skal bruge gangstativ, når de forlader arbejdsmarkedet. Eller som statsminister Mette Frederiksen (S) har udtrykt det:

’Der er alle mulige mennesker, der mener, vi kan arbejde mindre. Glem det, venner, glem det.’

Men kun en femtedel af arbejdsstyrken har lyst til at arbejde mere, viser en Gallup-måling lavet af Kantar Public for Berlingske.

ALLIGEVEL fremstilles det som noget nær landsskadelig virksomhed at ville bruge mere tid uden for hamsterhjulet. Moderaternes Rasmus Lund-Nielsen støtter statsminister-formaningen og har netop udtrykt det politiske overherredømmes mantra på Twitter:

’Det helt store problem, når vi kigger frem, er, at mange ønsker at arbejde mindre. Det vil føre til et kollaps af vores samfundsmodel. Løsningen er at sikre gode arbejdsmiljøer og frem for alt øge gevinsten ved at arbejde markant.’

SELV DE SÅKALDT liberale i Liberal Alliance taler om, at vi skal mindske skatten. For så vil folk arbejde mere. Vi skal have frihed, men gud forbyde, at vi vælger at bruge den til at holde fri. Hvor liberalt er det?

I Danmark er der således bred politisk konsensus om, at Finansministeriets regnemaskine, hvis forudsigelser i øvrigt er forbundet med stor usikkerhed, skal diktere arbejdsmoral og -tid i Danmark. Der er ikke plads til velfortjent ro for den gamle læge. Eller til vvs’eren med 30 år på bagen. Eller til pædagogen, der bruger 37 timer om ugen omgivet af vores skrigende afkom.

Næh, vi skal trælle. For at holde den hæderkronede danske erhvervsfrekvens og produktivitet i top. For at udvide det berømte ’råderum’. Det vil sige de milliarder, politikerne kan ødsle med, uagtet at de ikke på mere kløgtig vis evner at anvende de mange midler, de allerede råder over.

VI MÅ IKKE GLÆDE os over vores ekstremt høje velstandsniveau og anvende dette til ikke at tilbringe hele tilværelse på jobbet. Vores rigdom må ikke lede til, at flere har tid til at nyde det liv, der er givet os.

Vi skal lide, arbejde og have dårlig samvittighed. Ellers går velfærdsstaten med os i hundene, lyder omkvædet. Kun tids-, tegn- og symboltolkere samt djøffere i pseudoarbejde kan slappe af. Er man i tvivl om, hvem de er, så husk tilbage på corona, og hvem der var i sommerhus.

VI TALER velfærdssamfundets underliggende, protestantiske synds-tankegang. Det er den, hvor mange tænker: ’Jeg vil gerne holde fri, men det er jo syndigt.'

Det er værd at huske på, at kun få politikere på Christiansborg nogensinde har haft et rigtigt arbejde.