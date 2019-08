Arne har mistet troen

OVER HELE LANDET kunne man i valgkampen se plakater med en tilsyneladende nedslidt arbejder og et lokkende budskab om, at ’Nu er det Arnes tur’.

Socialdemokratiet satte alle sejl til for at overbevise befolkningen om, at med Mette Frederiksen som statsminister ville nedslidte, som har været mange år på arbejdsmarkedet, få ret til at gå tidligere på pension.

Løftet blev afgivet allerede i januar, men endnu har Arne intet konkret hørt.

DET REGISTRERES også på Dansk Folkepartis hjemmeside, hvor det via en tæller fremgår, at der nu er gået mere end 200 dage, uden at nogen er blevet klogere på, hvordan løftet vil blive indfriet, og hvem det kommer til at omfatte.

Derfor er Arne, som har dårlige knæ efter mange år som bryggeriarbejder, begyndt at tvivle på, at han vil blive hjulpet, betroede han forleden DR.

MEN TITUSINDER af lønmodtagere har stadig håb om, at netop de vil være blandt de udvalgte. Og i et interview i Berlingske i går forsikrede Mette Frederiksen, at retten til tidlig pension stadig har første prioritet.

I SIDSTE UGE var arbejdsmarkedets parter til møde i Statsministeriet for at ’tilrettelægge det videre arbejde’, som det hed i en pressemeddelelse.

Men det gav ingen afklaring. Tværtimod. Fagbevægelsens Hovedorganisation har hele tiden været positiv ud fra en forventning om, at masser af medlemmer af de enkelte fagforbund vil komme til at nyde godt af ordningen.

Arbejdsgiverne derimod er lodret imod. Man ønsker ikke at lade arbejdskraft forlade et arbejdsmarked, som har brug for hænderne.

POLITISK SER DET lige så umuligt ud. Ikke mindst fordi den tidligere regering sammen med DF og de radikale lige før valget indgik en aftale om at forbedre mulighederne for at komme på seniorførtidspension.

Så uvisheden er til at tage at føle på hos mange lønmodtagere.

DERFOR SKYLDER regeringen at fremlægge et konkret udspil, så befolkningen helt præcist får mulighed for at vurdere, hvad en differentieret pensionsalder vil betyde for hver enkelt.

Lars Løkke kaldte i valgkampen socialdemokraternes pensionsplaner for ’det største bluff i dansk politik i flere generationer’.

MEGET ER således på spil for Mette Frederiksen. Kommer hun ikke igennem med sin reform, vil beskyldninger om løftebrud klæbe til hende.

Ligesom det skete med Poul Nyrup Rasmussen, da han i 1998 som statsminister udstedte en efterlønsgaranti og efterfølgende gennemførte et indgreb, som reducerede mulighederne for at gå på efterløn. Arne venter spændt.