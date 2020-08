Arnes fuldtræffer

ARNE Juhl, der med sit furede ansigt på valgplakaterne og sloganet ’Nu er det Arnes tur’ blev kendt landet over sidste år, affyrede i går en bombe lige ind i Socialdemokratiets flagskib.

HAN MENER ikke, samfundet automatisk bør give alle ret til en tidlig folkepension, bare man har været mange år på arbejdsmarkedet. Dét, som regeringen brændende ønsker. Man skal kun have retten, hvis man er nedslidt, synes han. Han udtaler sig over fire sider i Jyllands-Posten under overskriften ’Arne undsiger et grundprincip i S-model for tidlig pension’.

MAN skal være meget tungt opfattende, hvis det ikke står klart efter læsningen, at Arne Juhl sådan set er enig med samtlige nye og tidligere vismænd: Man skal kun have tidlig folkepension, hvis man ER nedslidt. Ellers må man vente på den rigtige folkepensionsalder eller efterlønnen.

DET kan undre, at S har tæppebombet hele landet med Arne som et talerør for partiets allerstørste og vigtigste valgløfte, hvis han ikke er enig med dem?

PETER HUMMELGAARD, beskæftigelsesminister, reagerede påfaldende absurd i går på Arne Juhls holdning.

– DER er ikke noget modstridende i det, vi siger, og det, Arne siger, påstod beskæfti-gelsesministeren i går helt absurd. Han ’præciserede’, at man både skal have retten, når man er nedslidt, men også når man ikke er det! Bare man har arbejdet mange år og gerne vil have nogle gode år endnu på tidlig pension.

For Arne Juhl er der bare ikke noget både-og, fremgik det af interviewet.

HUMMELTOFT lyder lige så komisk i sin feberredning som dengang, Ritt Bjerregaard greb ind og sagde: ’Det, Svend mener, er ...’ , da Svend Auken havde bevæget sig ud, hvor han ikke kunne bunde. Men Arne kan godt bunde. Han mener bare noget andet end regeringen.

ARNE Juhl blev selv opsøgt af partiets folk i sin tid og spurgt, om han ville lægge ansigt til et løfte om, at de mest nedslidte skal have ret til en værdig pension. Det ville han godt. Men han havde aldrig drømt om, ’at det blev så stort’. Selv om han helst ikke ville med til S-kongressen sidste år, fordi han var midt i en kræftbehandling, overtalte partikontoret ham, og han blev kørt frem og tilbage over 400 km for at kunne vises frem som en ægte nedslidt, der skal hjælpes. Så vigtig er han i ’fortællingen’.

FOR NYLIG optog to af partiets ansatte en ny video – denne gang fra Arne Juhls campingvogn. Filmen skal bruges i en nærtstående kampagne, fik han at vide. Mette Frederiksen har personligt holdt gryden i kog ved at sende en videohilsen til Arne Juhl, da bryggeriarbejderen holdt 40-års jubilæum på bryggeriet Fuglsang.

SPØRGSMÅLET er, om han bliver budt på så meget som en lunken kop kaffe nu?