DF’s kristne radio

HVIS DEN kontrakt, som DR har lavet med regeringen og Dansk Folkeparti, var blevet indgået i et andet land, ville vi have slået syv kors for os og sagt, hold da kæft, godt, det ikke sker i Danmark.

MEN SÅ er det, vi vågner op til virkeligheden. Med Dansk Folkeparti som førerhund er vores ledende politikere ved at baste og binde det frie ord. Det vi troede var utænkeligt, er ved at ske.

ARMSLÆNGDEPRINCIPPET mellem Christiansborg og DR er ikke længere eksisterende. Det er fakta efter at have læst DR’s Public Service-kontrakt for 2019-2023.

DANSK FOLKEPARTI vil helt ned i detaljen styre, hvad der bringes på DR’s medieplatforme. Og man ser for sig, hvordan DF’s kommissærer nidkært efterkontrollerer, om DR nu som aftalt spiller 48 procent dansk musik, eller om dr.dk bringer artikler med for mange anslag. Lange artikler er nu forbudt. Thi de kunne jo indeholde kritik af DF.

VI FIK en forsmag på galskaben, da selvsamme forligskreds tidligere på året besluttede, at Radio24syv skal flytte hovedkvarter og halvdelen af medarbejdere til provinsen.

DETAILSTYRINGEN af DR slår dog med længder, hvad vi tidligere har set fra DF og regeringen. DR skal afspejle, at det danske samfund har sin rod i kristendommen. Vi skal have mange udsendelser om den kristne kulturarv.

SÅDAN STÅR der i kontrakten. Spørgsmålet er så, om vi skal tage det for pålydende. I kontrakten står der også, at DR skal have en bred dækning af smalle idrætsgrene og af handikapidræt.

MEN PÅ pressemødet i går i DR hed det sig, at sporten får et ordentlig hug med sparekniven. DR skal spare godt 400 millioner frem mod 2021, hvor der skal findes yderligere 250 millioner for at leve op til det samlede sparekrav på 20 procent.

I FØRSTE omgang skal DR af med 400 medarbejdere, heraf 25 chefer og to direktører. Som nævnt skal også sporten holde for, hvilket strider mod både indholdet i kontrakten og mod sund fornuft.

DET ER er kun et halvt år siden, at DR Sporten, som et led i udflytningen af statslige arbejdspladser, flyttede til Aarhus. Det kostede en bondegård, og når man nu fyrer de selvsamme medarbejdere, som rev alt op med rode, er det både en sjakren med mennesker og tegn på uansvarlig økonomisk styring.

MEN DET har været kendetegnende for ledelsen i DR. Mange økonomiske fejltrin har været med til at åbne porten til DR-byen for DF’s kommissærer.

MEDARBEJDERNE i DR kan søge om frivillige fratrædelser indtil 24. september. Men vi taler næppe om beløb i samme størrelsesorden, som da kulturminister Mette Bock i sin tid selv sagde op. Hun forlod DR med to millioner kroner i lommen. Det var blot en af DR’s mange fejltagelser.