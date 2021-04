Asfalttosserier

Da Mette Frederiksens nærmeste medarbejder, Martin Rossen, sidste år forlod Statsministeriet til fordel for en stilling som lobbyist hos Danfoss på Als, stod det lysende klart, at det i høj grad handlede om et skifte med politiske perspektiver.

Danfoss havde brug for en mand, der kunne påvirke regeringen, og beviset for, at øvelsen foreløbigt er lykkedes, fik vi i går, da regeringen præsenterede sit voldsomt dyre infrastrukturudspil.

Regeringen vil bruge 160 milliarder kroner på det danske trafiksystem. Langt de fleste penge på vejnettet. Det kan være udvidelser, forlængelser og opgraderinger. Specielt motorvejene skal have et ansigtsløft. Og vi skal have flere motorveje.

I bunken af forslag faldt vi over et, som mindede os om en mail, Ekstra Bladet tidligere har kunnet offentliggøre: ’Kære Mette Frederiksen og Martin Rossen. Projektet er modent til de forundersøgelser, der nu bør finde sted for at vurdere projektet et spadestik dybere,’ skrev Danfoss-boss Jørgen Mads Clausen 17. juni 2020.

Dengang var Socialdemokratiet imod en bro fra Fyn til Als: ’I virkeligheden er det vejsidebombe mod Femern-projektet,’ buldrede partiets transportordfører Rasmus Prehn. Men så skiftede Rossen til Danfoss. I regeringens nye milliardplan skal der sættes penge af til forundersøgelser af en bro til Als, så Danfoss-folkene hurtigere kan komme til København.

Nå, men der er ikke længere noget, der kan undre os ved den her regering, som på stort set alle områder overtager højrefløjens politik og indynder sig hos erhvervslivet. Trafikplanen, mere asfalt til folket, overgår langt de våde drømme, trafikmafiaen hos de borgerlige partier har flere gange om ugen.

Det kan godt være, vi står midt i en klimakrise, men det blæser regeringen på. Mere asfalt og flere motorveje giver flere biler og mere trafik. Alligevel vil regeringen bruge voldsomt mange milliarder på at bringe os længere væk fra målet om en 70-procents reduktion af CO2-udledningen i 2030.

Nej, nej, sagde finansminister Nicolai Wammen med babyfjæset lagt i de rette folder, da han ved præsentationen i går gav den fuld gas. Han forsøgte ihærdigt at overbevise os om, at asfaltgalskaben skam er CO2-neutralt.

Et argument er, at vi skal have flere elbiler. Men elbilers batterier belaster også miljøet. Bremser og dæk fra alle biler afgiver skadelige partikler. Således efterlades der årligt ca. 150 tons mikroplast på Herning-motorvejen, som ikke er den mest trafikerede i landet.

Ja, der er en del trafik omkring de største byer, og her kan der være brug for løsninger. Det kunne være i form af bedre kollektiv trafik. Men på andre lange stræk i landet er de nuværende motorveje ikke overbelastede.

I dag er vi blandt de fire lande i verden med flest kilometer motorvej pr. indbygger. Det er ikke tilstrækkeligt for regeringen. Den helmer ikke, før vi er nummer et. Og så blæse være med miljøet.