Astrids eksamen

Astrid Krag, landets nye ældreminister, bliver et sandt orgie af konkret politik og milliarder til sit nye område.

Hvor ved vi det fra? Jo, Astrid Krag var jo i årevis i haserne på tidligere ældreminister Thyra Frank fra Liberal Alliance. Krag var nærmest professor i at være en effektiv ældreminister i modsætning til fejlcastede Frank.

Derfor blev Frank også ekserceret og pryglet af oversergent Krag morgen, middag og aften på alle platforme. Well – nu er drømmejobbet dit, Astrid Krag. Der bliver noget at leve op til – så klog som du er.

Tv-optagelserne i sommer af den stakkels 90-årige Else, der blev pint af personalet på sit plejehjem i Aarhus, sidder vist stadig på de flestes nethinde.

Dengang var ældreministeren sådan set Krags partifælle Magnus Heunicke. Midt i infernoet af forargelse og krav om handling nøjedes han med at sende en hilsen på Instagram om, at solen skinnede på Bornholm, og nu skulle han have en røget sild med radiser.

Det var ikke god reklame. Især ikke når alle husker, hvordan Krag nærmest frådede, fordi Thyra Frank i sin tid ikke straks kom på banen, da det handlede om dårlig rengøring. ’Er det lovligt? Er det værdigt? Man kan undre sig over , hvor Thyra Frank er henne i sagen,’ tordnede Krag.

Vi tør godt vædde på, at Astrid Krag bliver nemmere at få fat i! Men om der kommer noget ud af hendes næsten hamster-agtige iver for at udtale sig og kræve redegørelser og nedsætte udvalg ... Det vil tiden vise.

Hun har i hvert fald kloget sig i årevis på alt fra fastspændte demente til flere plejehjemspladser – det sidste emne er stadig højaktuelt. Og en oplagt vindersag i den kommunale valgkamp til efteråret, hvis Astrid Krag stadig istemmer det, hun proklamerede under Løkke: ’Regeringen har svigtet de ældre. Der er blevet mange flere ældre, men pengene er ikke fulgt med. Pengene skal følge med, så der er plads til flere plejehjemspladser.’

Vi gætter på, at Astrid Krag vil myldre rundt til fotoegnede samtaler på plejehjemmene: Nu skal personalet høres, ligesom de pårørende og de ældre selv. Fint nok!

Hun vil også ’se med stor alvor’ (regeringens yndlingsudtryk, når de ikke gør noget) på den katastrofalt dårlige rekruttering af nye generationer af plejepersonale. ’Værdig pleje’ og ’tryghed’ vil blive gentaget til hudløshed.

Krag vil besøge økologiske plejehjemskøkkener med pressen i hælene og nikke interesseret. Hun vil sætte udvalgsarbejder i gang, så dem, der gør det godt, får spredt deres erfaringer til hele landet.

Og går det så alligevel galt? Så kan man altid bede om en redegørelse og skyde på kommunerne!