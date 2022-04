Av-av, Anna

Man skulle tro, at den forhenværende radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev vidste et og andet om arbejdsforhold og regler.

I dag slår hun sig løs som boligspekulant. Med millioner mellem hænderne renoverer og videresælger hun store villaer. Men Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at der har været flere ulovligheder på to af hendes byggerier i Charlottenlund.

Det ene sted fik i sidste måned et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi arbejdspladsen ikke var indrettet sundhedsmæssigt forsvarligt. To håndværkere viste sig at være illegale arbejdere og blev anholdt. I øvrigt mens Anna Mee Allerslev var til stede.

Samtidig er ingen af de to virksomheder, der er hyret til at stå for renoveringen på de to forskellige adresser, registreret i det såkaldte RUT-register. Det er ellers lovpligtigt. Ellers kan myndighederne ikke kontrollere, at arbejdet foregår efter bogen.

Sagerne får 3F til at lange ud efter Allerslev:

– Når man ser den samme bygherre have de samme problemer flere gange, så tegner der sig jo et billede af, at der er en bygherre, hvor der også er et problem, siger faglig sekretær Rasmus Kreutzmann.

– Det, vi ser her, er jo, at der er en bygherre, der i værste tilfælde er ligeglad eller bevidst går efter at gå efter at få det så billigt som muligt på bekostning af alting.

Love og regler var ikke en prioritet, da Allerslev var politiker. På Københavns Rådhus demonstrerede hun igen og igen, at hun følte sig hævet over de regler, der gælder alle andre.

Til sit bryllup følte den radikale borgmester sig berettiget til at holde fest på rådhuset uden at betale de 65.000 kroner for leje af lokalet, som alle andre skal betale. Forud for fejringen (mis)brugte hun endda embedsværkets tid med en orkan af spørgsmål.

Hun var også med til at give Øens Murerfirma en erhvervspris, selvom hun var inhabil. Samme firma havde hun lånt et gratis lokale af til sin 30-års fødselsdag. I strid med gavereglerne. Det var denne mig-mig-mig-mentalitet, der kostede hende borgmesterposten i 2017.

Anna Mee Allerslev vil ikke stille op til interview. Hun skriver til Ekstra Bladet, at hun er ’rasende’. At hun vil uddele bøder. Og at det er ’enormt vigtigt’ for hende, at ’alle overholder danske regler og love’.

Vi har hørt det før. Nu hører vi det igen. Det virker ikke specielt troværdigt.