Bålet i Frankrigs hjerte

HELT forståeligt blev mange berørt af billederne fra den brændende Notre Dame i hjertet af Paris. Alle, der har været i byernes by, og som har en smule kendskab til fransk historie, ved, hvor meget katedralen betyder for den franske selvforståelse.

REPUBLIKKENS præsident, Emmanuel Macron, var allerede mandag aften, mens brandfolkene stadig kæmpede med ilden, ude at love, at Notre Dame vil blive opført igen. På stedet efterlyste han økonomisk støtte fra nær og fjern til genopbygningen.

I GÅR væltede pengene så ind. François-Henri Pinault, som er direktør for forretningsimperiet Kering, der blandt meget andet ejer modehusene Gucci og Yves Saint Laurent, besluttede tidligt tirsdag sammen med sin far at frigive et beløb på 100 millioner euro til genopbygningen.

SENERE på dagen blev de overgået af familien Arnault, der ejer selskabet LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Arnault-klanen valgte at donere 200 millioner euro for at vise deres solidaritet i denne tid af national tragedie, som det hed i pressemeddelelsen. De to donationer svarer til 2,25 milliarder danske kroner.

DE TO familier kan undvære de mange penge uden at skulle gå en cru ned i rødvin, men både donationerne og branden i Notre Dame er på en måde symboler på den ulighed og det oprør, der hersker i Frankrig.

SIDEN november har der været brand og ballade i de store franske byer. De Gule Veste gik på gaden, da Macron fjernede formueskatten for de rigeste og samtidig forhøjede afgifterne på benzin og disel. Millioner af jævne franskmænd har langt til arbejde, og den offentlige transport i provinsen lider under nedskæringer.

MEDIERNE fulgte i begyndelsen De Gule Veste, hvor flere satte ord på oprøret. En ting var de høje skatter på arbejde, en anden de meget lave lønninger. Den garanterede minimumsløn er godt 11.000 kroner om måneden, men mange arbejder for meget mindre, og de må have flere jobs for at få det hele til at løbe rundt.

FLERE generationer har oplevet, at et langt arbejdsliv på intet tidspunkt har resulteret i en reallønsstigning. Frankrig er i sandhed et klasseopdelt samfund, hvor De Gule Veste udgør bunden. Desværre har de ugentlige protester trukket mange ballademagere til, og derfor er vold, hærværk og afbrændinger en del af billedet.

MEN DET ændrer ikke ved, at ulighederne i det franske samfund er enorme. Uligheder, som kan udløse endnu større bål end branden i Notre Dame. Afstanden mellem eliten og den jævne arbejder er kolossal. Frankrig er i dag langt fra frihed, lighed og broderskab.