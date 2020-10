BAG OM 'ROHDEBUTIKKEN'

MÅSKE ÅBNER der en ’rohdebutik’ i dansk politik.

Eller også gør der ikke. Som Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen siger, så bliver Jens Rohdes henvendelse til kolleger på Christiansborg om at skabe et nyt parti måske lige så vel modtaget som Morten Østergaards klap i Ida Aukens røv.

MEN DET ER også lige meget. Det er nedslående i begge tilfælde. De radikale Jens Rohdes tanke om at samle forsmåede centrum-højre politikere - som Ekstra Bladet har oplysninger om, men Rohde afviser - fortæller først og fremmest om politikernes tendens til at pleje karriere frem for politik.

TABES EN tvist i en ellers fuldkommen demokratisk afgørelse i partiet, mister man et vellønnet ben, eller sidder man måske bare med lang udsigt til forfremmelse, så render flere og flere af pladsen, partihopper eller stifter nyt parti.

TÆL SELV efter, hvor mange SF’ere der har boostet karrieren ved at hoppe til andre partier – særligt Socialdemokratiet, hvor flere af dem lige nu er ministre. Eller hvad med afskalninger fra netop Radikale Venstre, der har ført til nye partier: Ny Alliance, der fører til Liberal Alliance, der fører til Fremad. Eller Alternativet, der fører til Nye Grønne, der fører til ...

TÆNK SIG, hvis hittepåsomheden og initiativ-rigdommen var lige så udbredt, når det gælder at bringe borgerne og ikke sig selv i en bedre position. Det er et udbredt narrativ – som det hedder i strategi- og spinsprog – på Christiansborg, at politikerlede i overvejende grad er mediernes skyld. Hvilket er at skyde budbringeren som en bekvem undvigemanøvre, når man bør se sig selv i spejlet.

DE EVIGE forsikringer fra politikerne om, at de er i principiel strid om politik og ikke om poster, må i stigende grad få vælgerne til at drage et suk og måske i stille irritation bekæmpe fornærmelsen.

JENS ROHDES tænkning og initiativ – en mand, der selv er partihopper fra Venstre til de radikale, skal man huske – er i virkeligheden mest af alt en blottelse. Den afslører, at der er dobbeltbund i dansk politiks høje hat, når nok en kanin hives op.