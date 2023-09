LARS FINDSEN har udvist ekstremt dårlig dømmekraft som landets spionchef.

Mens han var chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), mødte han angiveligt op i journalist Simon Andersens private hjem og bad ham om at agere 'bagdør' for spiontjenesten og formidle kontakt til Ahmed Samsams advokat.

Simon Andersen var på daværende tidspunkt redaktør på Berlingske, hvor han selv satte pen til de opsigtsvækkende historier om Samsam, der sad og rådnede op i et fængsel i Spanien, fordi FE og PET ikke ville bekræfte, at de havde brugt ham som agent i Syrien. Den slags gør efterretningstjenesterne aldrig, lyder forsvaret.

ALT DETTE VED vi, fordi Simon Andersen, der nu er chefredaktør på 24Syv, under vidneansvar har berettet om det aparte samarbejde i Østre Landsret.

»Jeg fik den fornemmelse, at hvis jeg ikke forsøgte det der, så ville han (Ahmed Samsam, red.) nok sidde i Spanien endnu,« berettede Simon Andersen i retten.

Lur mig, om ikke en spiontjeneste kunne finde en anden kurer til et budskab om, at tjenesten har dårlig samvittighed og er villig til at forhandle med deres fængslede agent, end netop den journalist, der skriver mest indgående om sagen.

DET ER FULDSTÆNDIG hovedløst og amatøristisk, at en spionchef beder en journalist fungere som stikirenddreng for sin tjeneste. Uanset hvor tæt et kildeforhold de to måtte have, risikerer Findsen jo hele spionbutikken.

Vi har et tilsvarende stort problem i pressen.

»Journalister skal jo ikke agere på den måde, men jeg syntes ikke, at jeg havde andet valg,« sagde Simon Andersen i landsretten.

Den første del af sætningen har han så ganske ret i.

VI KAN I DANSK presse ikke leve med, at redaktører agerer lakajer, stikirenddrenge eller bagdøre for myndigheder og efterretningstjenester. Det undergraver pressens troværdighed. Og det rejser alvorlige spørgsmål ved hele Berlingskes dækning af Samsam-sagen.

Jeg skal straks varedeklarere, at jeg har kendt Simon Andersen hele mit journalistiske liv, han har været min chef i to omgange og har lært mig meget. Men vi kan ikke gå på listefødder i denne sag i dansk presse. Det er indlysende, at Simon Andersen bør frakendes sit journalistiske kørekort og diskvalificeres fremover som chefredaktør på et statsfinansieret medie. Ligesom det er evident, at sagen kaster lange skygger over Lars Findsens habitus.