Bagsiden af medaljen

OL i Tokyo byder på voldsomme følelser. Senest illustreret af Viktor Axelsens fantastiske opvisning i den olympiske finale i badminton. Her fik tårerne efterfølgende frit løb hos spillere, ledere, journalister, studieværter og mange andre, der fulgte med. Sport på det plan kan virkelig noget.

Anderledes alvorligt har OL udviklet sig for den belarusiske sprinter Krystsina Tsimanouskaya, som søndag var ved at blive bortført af sine egne ledere og sendt på et fly til Minsk, hvor en grum skæbne muligvis ventede hende.

Men hun blev reddet af japansk politi i lufthavnen i Tokyo. I går fik hun asyl i Polen, og samtidig flygtede hendes mand og barn fra Belarus, tidligere kendt som Hviderusland, til Kiev i Ukraine for at undslippe det lokale sikkerhedspoliti.

Og hvad er det så Krystsina Tsimanouskaya har gjort galt? Hun har såmænd blot kritiseret de belarusiske trænere ved OL. Hun var uenig i deres dispositioner. Men i Belarus er kritik af trænere det samme som at kritisere landets præsident og Europas sidste diktator, Aleksandr Lukasjenko, som også styrer al idræt i landet. Lukasjenkos søn, Viktor, er således præsident for Belarus’ olympiske komité. Det burde ifølge IOC, Den Internationale Olympiske Komité, ikke være tilladt.

Her hedder det højtideligt, at sport og politik ikke må blandes sammen, men når det kommer til regimer som i Belarus – og i Rusland, for den sags skyld – er IOC’s præsident, Thomas Bach, klar til at bøje reglerne. Selvom Lukasjenko det seneste år har drevet klapjagt på sine kritikere, herunder mange af landets bedste idrætsudøvere, er det aldrig faldet Thomas Bach ind, at Belarus burde være udelukket fra legene i Tokyo.

Det samme skulle have været gældende for Rusland på grund af landets mange dopingskandaler. Wada, Det Internationale Antidopingagentur, har udelukket Rusland fra internationale begivenheder i flere år. Alligevel er Rusland til stede i Tokyo, blot under navnet ROC, som er Ruslands Olympiske Komité. Og russerne skovler medaljer hjem. Alle kan se, at russerne endnu en gang har snøret den internationale idrætsverden, men IOC-præsident Bach er en god ven af både Ruslands Putin og Belarus’ Lukasjenko.

Så langt er det kommet, at Thomas Bach i Tokyo har rost ROC for at respektere de sanktioner, Wada har indført. Sanktionerne indebærer blandt andet, at den russiske nationalmelodi ikke må spilles ved sejrs-ceremonierne, og at det russiske flag ikke må hejses ved samme lejlighed. Men hvad gør det, når samtlige russiske atleter bærer en dragt, som udgør farverne i det russiske flag!