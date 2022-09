Bal i den borgerlige

NU GIK det ellers lige så godt for de konservatives formand, Søren Pape Poulsen. I årevis har han ikke ment noget som helst. Det har gjort ham til den mest troværdige partileder på Christiansborg, og sørme om han ikke også er sprunget ud som statsministerkandidat.

MEN PÅ et tidspunkt melder virkeligheden sig, og nu, hvor vi er gang med historiens længste valgkamp, har de konservative følt sig nødsaget til at mene noget. Vi kan jo ikke stemme på et parti uden politik. Nu er det slut med lurepasseriet hos Søren Pape, der har stillet sig i spidsen for en række forslag, der straks har udløst ørefigner fra både venner og fjender.

LAD OS begynde med topskatten. Den vil Søren Pape fjerne. Og det er godt for ham. Idéen har han uden tvivl lånt hos den stærkt borgerlige tænketank Cepos.

TÆNKETANKEN har regnet ud, at afskaffelse af topskatten vil betyde, at Søren Pape med sin nuværende løn får udbetalt 74.600 kroner mere om året. Altså omkring 6000 kroner om måneden. Går han hen og bliver statsminister og dermed får en højere løn, vil hans personlige udbytte blive endnu større. For kassedamen i Netto vil de konservatives skatteudspil betyde, at hun får 300 kroner mere udbetalt om måneden. Uligheden bliver i hvert fald ikke mindre.

EN HURTIG stikprøve, som Ekstra Bladet har foretaget blandt borgerlige vælgere på Frederiksberg, viser, at Søren Papes skatteudspil ikke bliver modtaget med kyshånd. Det er for egoistisk og med en alt for smal målgruppe.

DEN ANDEN del af de konservatives udspil er Søren Papes ønske om at skære 17,8 milliarder i den offentlige sektor frem mod 2030. Men hvor der skal barberes, vil den konservative formand ikke fortælle. Det har fået Venstres formand, statsministerkandidat Jakob Ellemann-Jensen, til at gå i flæsket på sin konservative kollega. Ud med sproget, makker. Og det er egentlig et forståeligt krav.

MED SIN udmelding skaber Søren Pape ikke håb om et bedre Danmark. Han skaber bekymring og usikkerhed i en i forvejen svær tid for mange danskere, der er hårdt pressede af inflation og galopperende energipriser. Pape ser sig som landets næste statsminister. Han har placeret sig selv på en piedestal, men nu bliver han tryktestet fra flere sider, og så viser det sig, at flere års lurepasseri dækker over, at han ikke har en sammenhængende økonomisk politik.

DET ER da heller ikke sådan, at de konservative borgmestre rundt om i kongeriget har hænderne hævet i jubel over Papes politiske plaprerier. Flere borgmestre fortæller til Dagbladet Børsen, at de frygter, at den konservative plan vil forringe velfærden i kommunerne.

ALVOREN HAR meldt sig. Det er slut med lurepasseriet. Valgkampen er i gang, og nu bliver alle meldinger og udspil udsat for et grundigt eftersyn.

Og selv om valget ikke de facto er udskrevet, er DR på søndag vært for en statsministerkandidat-runde. Her får Søren Pape mulighed for at fortælle Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og den danske befolkning, hvordan de konservative kan få to plus tre til at blive fire.