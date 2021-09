Sverige står stadig i chokket og røgen fra en bombe i en boligblok i Gøteborg. Det antages, at en bande er på spil. Og at målet var en betjent, der bor i blokken. Betjenten vidnede for få uger siden i en større retssag, hvor flere lokale bandemedlemmer fik lange fængselsstraffe.

I juli blev en ung politibetjent tillige dræbt på åben gade i Gøteborg. Et 17-årigt bandemedlem er anholdt i sagen.

En del sager fra Gøteborg godtgør, at Sverige har udviklet sig til et bandeland. Det er for mange svenskere et vidnesbyrd om, at prisen har været høj for – med et bredt flertal i Riksdagen – i mange år at have været ’den humanitære stormagt’, som tidligere stats- og udenrigsminister Carl Bildt udtrykte det.

Ikke enhver nytilkommen er en ven, som svenskerne bare ikke har mødt før.

Vi taler likvideringer. Drab på forbipasserende. Og ghettoer, hvor brandvæsen og politi ikke kan komme, medmindre de tropper op i antal som en fuld militærdivision.

Alle andre end et berøringsangst regerings-, stats- og myndighedsapparat har set det komme. Der har været nødråb i 15-20 år fra forstæderne i såvel Stockholm som Gøteborg og Malmø. Også fra socialdemokratiske borgmestre. Hvilket godtgør, at den politiske tonedøvhed ikke alene er et fatalt politiske svigt – det har tillige været systemisk blandt de gamle svenske partier.

Svenske borgere, der kritiserer svenske politikere for naiv generøsitet, har gennem årene ofte fået et foredrag af svenske politikere om, at Sverige er en holdsport, at holdet er hele verden, og at man nok ikke er en holdspiller.

Omkring 140 lejligheder er evakueret efter eksplosionen. Lykkeligvis døde ingen. Det er uvist, hvornår beboerne kan vende tilbage. Myndighederne har i skrivende stund af frygt for sammenstyrtning endnu ikke været inde i bygningen, i hvis kælder eksplosionen fandt sted.

Rigspolitichef Mats Löfving har tidligere udtalt til svensk tv: – Jeg er overrasket over, med hvilken kraft, alle dem, som vi har sat i fængsel, erstattes af yngre.

Set fra Danmark er vi nødt til at sige, at overraskelsen er helt på hans og de svenske politikeres side.