BANG BANG DU ER DØD

DE STOLTE danske soldater mangler desperat patroner. Der kan gå op til et år, før Danmark har kugler nok til, at vi ville kunne gå i krig eller forsvare os. Denne sørgelige besked er udgået fra Hærkommandoen på Forsvarets interne kommunikationskanaler, som Berlingske mandag kunne berette.

Derfor træner de danske soldater i øjeblikket uden skarp ammunition.

I HELE kongeriget har vi nemlig ikke længere nogen ammunitionsfabrik, som kan sikre, at den vigtige vare ligger klar på hylderne i tilfælde af krig.

Den sidste statslige ammunitions-fabrik blev solgt i 00’erne, hvor politikerne som en del af privatiseringen vurderede, at vi ikke længere havde brug for den slags. Siden har vi købt kugler hos blandt andet en spansk leverandør, Expal. Men sidste år rev spanierne pludselig kontrakten i stykker.

MED EN AGGRESSIV og utilregnelig Putin i offensiven står vi nu med løst krudt i geværerne. Og denne fadæse er ikke en tilfældighed. Den skyldes et brand-udsalg af vital infrastruktur, som måske på papiret gav mening i flødeskums-årtierne efter Sovjets kollaps, og hvor den amerikanske forfatter og professor Francis Fukuyama erklærede historien død i sit værk ’The End of History and the Last Man’.

I DANMARK har skiftende regeringer siden 1990 solgt knap 40 statslige selskaber. Under Poul Nyrup Rasmussen (S) røg noget så vitalt som Kastrup Lufthavn til en australsk kapitalfond. Ligesom Tele Danmark og Datacentralen også blev afhændet. Senere fulgte Nets, hvor en flok griske mangemillionærer blev skabt på ophørsudsalget.

STATEN ER sjældent god til at drive selskaber. Se bare på DSB. Og selvom salget af Dong var en skandale, så har tiden vist, at de nye ejere har sat vildt fut i den grønne omstilling af energi-kæmpen og mangedoblet værdien af den andel, vi danskere stadig ejer.

MEN PROBLEMET med at falbyde vital infrastruktur til kapitalfonde eller oliesheiker bliver tindrende åbenlyst, når vi pludselig mangler afgørende midler. Staten solgte eksempelvis også i 2016 sin vaccinefabrik til Saudi-Arabien for en slik. Og fabrikken manglede, da corona ramte os.

Og staten har altså tillige solgt sine ammunitionsfabrikker. Og de mangler, nu hvor krig ikke længere er en utopi.

VORT YDMYGE håb er, at politikerne indser, at visse ting er så vigtige, at de i længden er dyrere at afhænde end at beholde. Visse ting kan ikke outsources.

Lige nu må danske soldater råbe ’bang, bang, du er død’, når de øver sig – eller øve sig i computer-simulationer på den dag, russerne kommer. Og dermed synes alle ærlig talt at være solgt.