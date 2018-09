’Bank-mobning’

DE FLESTE HUSKER det sikkert. Konservative Brian Mikkelsen var i 2016 netop tiltrådt som erhvervsminister og kom med en opsang til folk og fæ:

’Nu skal mobningen af bankerne stoppe’, lød det fra Brian Mikkelsen til TV2 Business.

I disse uger er det vanskeligt at komme i tanke om et mere idiotisk udsagn. Eller en mere tåbelig plan end Mikkelsens hensigt om mindre kontrol med og færre regler for bankerne.

Vi kan derimod prise os lykkelige for folk som Howard Wilkinson.

BRITEN STOD I GÅR frem som ’whistleblower’ i Danske Bank-sagen. Wilkinson var fra 2007 til 2014 lokal chef for Danske Markets – Danske Banks handelsenhed – i Baltikum. Han sad dermed centralt placeret i bankens skandaleramte estiske filial.

Berlingske, der prisværdigt har blotlagt Danske Banks hvidvask for milliarder af kroner, har kunnet gøre dette ved hjælp fra Wilkinson og andre. Disse bankfolk var moralsk anfægtede af deres egen branche i almindelighed og deres arbejdsgiver i særdeleshed.

I DAG ER ALLE POLITIKERE på Christiansborg forargede over skandalen i Danske Bank. Angivelig også de borgerlige politikere, der som Brian Mikkelsen for kort tid siden mente, at man efter finanskrisen så sandelig skulle være varsom med at pålægge bankerne for mange regler.

Sagen om Danske Bank viser derimod, at banker bør reguleres skarpt og effektivt. Howard Wilkinson er således en undtagelse, der bekræfter reglen om et amoralsk eller i bedste fald uansvarligt og selvskadende virke i en grådig branche.

VI VED SÅLEDES i dag, at Danske Bank aldrig ryddede op i hvidvaskeriet, da det for år tilbage strømmede ind med advarsler til topledelsen. Og vi ved, at banken dermed igen satte sig på spil på den helt store skala.

Danske Bank sidder på omkring en 30-35 procent af alle bankforretninger i Danmark, men åbenbart ifølge sig selv på nul procent i ansvar. Alt dette ved vi på grund af folk som Howard Wilkinson, der trådte i karakter. Mens folk som Danmarks tidligere erhvervsminister – kun undskyldt af sin uvidenhed – trådte danskerne, sin stand og sig selv over tæerne.

BRIAN MIKKELSENS UDSAGN om at stoppe mobning af bankerne matches i dårskab måske kun i et enkelt tilfælde. Det skulle lige være i den hyldesttale, der blev holdt, da Stein Bagger i 2008 blev udnævnt til ’Entrepreneur Of The Year’.

Lad os skærpe tilsynet i denne branche. Og lad os samtidig øge mulighederne for samt beskyttelsen af ’whistleblowers’ som Howard Wilkinson, der ved, hvad ansvar betyder.