BANKERNE FUSKER. Og de gør det i samlet flok, så danskerne – uanset hvor de har bankforretning – skal betale.

Renten er stigende. Privatkunder og virksomheder skal igen betale en anselig rente for at låne penge. Men samtidig skal vi alle åbenbart blive ved med at betale for at have penge stående i banken.

Renten virker ikke begge veje.

FINANSVERDENEN, nationalbankdirektøren og politikere hævder, at markedet er frit. Konkurrence vil regulere indlånsrenten. Og ’nu må vi afvente Den Europæiske Centralbank,’ som Danske Banks topchef siger i Berlingske.

Men det er noget vrøvl. Ifølge en ny analyse fra Dansk Erhverv tjener bankerne 4,74 milliarder kroner årligt på privatkundernes indskud. Dertil kommer indtjeningen fra de fortsat negative indlånsrenter, som vurderes at være omkring 4 milliarder kroner.

BANKER MÅ GERNE tjene penge. Det er sundest og bedst for samfundet. Men forretningen må til gengæld hvile på et redeligt princip om indtægter og udgifter. Og ikke på aftalt spil om indtægter og indtægter, som det ser ud lige nu.

IKKE MANGE LANDE kan prale af mere omfattende og indgribende kontrol over for borgerne end den danske stat over for danskerne. Her knaldes flaskesamlere op ad væggen og afkræves skat. Her har vi folk til at løfte dyner – ifald modtagere af offentlige ydelser formaster sig til at dele soveværelse. Vi har fornærede skrankekontorister til at plage anstændige mennesker i anledning af allehånde ukurante minimale indtægter.

Men bankerne kan gøre, som de vil.

MED HVIDVASKSKANDALERNE i frisk erindring kunne man have håbet på, at en moralsk anfægtelse var ved at indfinde sig. Ikke mindst i betragtning af at milliarderne ikke alene vælter ind i bankerne, men har gjort det, lige siden danskerne reddede landets pengeinstitutter med bankpakker.

MEN ÅBENBART ikke. Vi står stadig over for en finanssektor, hvis grådighed ikke kender nogen grænser. Over for bidragssatser, der øges, når renterne falder, men ikke sænkes i modsat fald.

Og det samme med ud- og indlånsrenterne. Vi har bare at betale, lyder det. Med en aldrig svigtende henvisning til abstrakte udgifter.

MARKEDSTILHÆNGERE siger altid, at der bør være sammenhæng mellem indsats og belønning. Det gælder tydeligvis ikke i bankverdenen.

Her er moral et kaudervælsk, som andre taler. Her har man sin egen moral. Og den er altid dobbelt.

Her bliver minus til plus og plus til minus – alt efter bankens egen bekvemmelighed.