NASER KHADER har ordet ’demokrati’ tatoveret på armen. Så højt elsker han det, har han altid sagt. Spørgsmålet er bare, om Khader har forstået begrebet.

I hvert fald har den konservative retsordfører overordentlig store problemer med at fatte principperne i retsstaten.

KHADER MENER åbenbart, at forsvarsadvokater i en retssag har medansvar for deres klienters eventuelle forbrydelser. Han er således gået til frontalangreb på forsvarsadvokat Mette Grith Stage. Hun havde på Twitter fremført, at hun hverken er ’islamist’, ’landsforræder’ eller ’muslimsk luder’, som hadbeskeder ellers har meddelt hende, blot fordi hun advokerer for en ’Syrien-kriger’ i en retssag.

MEN DEN konservative værdiordfører ønskede sarkastisk Grith Stage tillykke med ’endnu en kunde’. Khader skrev endda: ’Du har hjulpet en farlig IS-terrorist til Danmark – og dermed importeret en stor sikkerhedsrisiko. Du har et stort medansvar den dag, han begår terror i Danmark.’

DET MAGELØST idiotiske i dette udsagn blev hurtigt påpeget af flere af Khaders folketingskolleger på de sociale medier. Måske mest rammende og syrligt i et tweet fra Enhedslistens Per Clausen, der anvendte Naser Khaders egen udlændinge-retorik imod ham: ’Måske er Naser Khader det bedste eksempel på, at mænd fra Stormellemøsten ikke kan integreres. De forstår simpelthen ikke, hvad demokrati og retsstat betyder.’

IS-KRIGERE er i det hele taget uønskede, ja. Flot, Naser! Godt set. Det synes vi alle. Men den første voksenbesked i denne anledning er bare, at vi modsat vor fjende ikke tilsidesætter retsstaten. Heller ikke når den er besværlig, og nationale følelser måske ikke matcher virkeligheden. Det er dybest set det, der adskiller os fra dem.

NASER KHADER og andre angiveligt beslutsomme politikere, der ofte melder, at Syrien-krigere kan ’rådne op’, hvor de er, glemmer, at det ikke harmonerer med den ellers i øvrigt udmærkede ambition om at sende grove kriminelle udlændinge tilbage til deres oprindelseslande.

For hvis Danmark ikke vil hjemtage en kriminel – muligvis endda en landsforræder – til retsforfølgelse, hvorfor skal andre lande så modtage deres kriminelle statsborgere fra Danmark?

Det er i øjeblikke som ovenstående, at man undrer sig over Naser Khaders glæde ved at have ’demokrati’ tatoveret på armen.

DUKKEDE TATOVERINGEN op på samme måde som hos sømænd efter en våd nat i Hongkongs havn? De vågner langt ude på havet med kinesiske tegn på armen og hævder, at der står ’retfærdighed’, mens enhver kineser kan se, at der står ’bar røv’.