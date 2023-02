Bededags-bluffet

DET ER i dag, blufnummeret finder sted. Det er i dag, store bededag afskaffes af Folketinget. Revet bort, som man siger, når nogen eller noget uventet og meningsløst forsvinder.

Bluffet er, at det slet ikke er nødvendigt at fratage danskerne denne fridag. Det er bare, hvad regeringen har forsøgt at bilde os ind. Lige siden idéen om på denne måde at finansiere Forsvaret kom på bordet.

Vi har dertil diverse økonomiske eksperters ord for, at den beregnede gevinst af afskaffelsen på omkring tre milliarder kroner om året ikke bliver varig. Vi har desuden en dansk økonomi i topform. Milliarderne vælter ind. I såvel staten som erhvervslivet og husholdningerne.

Annonce:

ALLIGEVEL fastholder Mette Frederiksen, at danskerne skal ofre store bededag. Dermed slipper regeringen for at finde penge andre steder. Vel at mærke midler til et forsvar, hvor vi i årevis har set penge forsvinde hurtigere, end folk med et rigtigt arbejde er forsvundet i Socialdemokratiet.

Men det er åbenbart sådan, vi vinker farvel til den gamle blokpolitik. Hvilket var et hovedargument for en bred flertalsregering. På denne vis bydes vi velkommen til den nye blokpolitik. Her dikterer en midterblok alt. Uden hensyn til virkelighed eller befolkningens ønsker.

Sjældent er en regering faldet så drastisk i popularitet på så kort tid, siden Danmarks nye SVM-regering erklærede, at store bededag skal droppes.

NÅR DANSKERNE ikke synes, de skal slippe bededag, er det heller ikke mangel på forståelse for, at forsvaret af Danmark skal styrkes. Eller at krigen i Ukraine er væsentlig. Aldrig tidligere er en sag blevet støttet så vedholdende og omfattende af et flertal af danskere som Ukraines mod Rusland.

Annonce:

Men ingen danskere gider at være til grin for egne penge. Hvilket i stigende omfang synes at være tilfældet med en regering, der ikke bør gives flere midler, før den holder op med at misforvalte de mange milliarder, vi allerede stiller til rådighed.

ØKONOMER taler om i øjeblikket om dansk økonomi som ’overholdbar’. Det samme kan vi desværre ikke sige om den første flertalsregering i mange år. Som grundlæggende tiltag har SVM-regeringen valgt at gennemføre den første helligdagsreform i 253 år. Til ingen større økonomisk nytte. For således at blive taget i bluf. Og efterlade en hovedrystende befolkning, der synes, den evner sit eget arbejde, og sander, at Danmarks nye regering ikke magter sit.