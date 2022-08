I 2014 PRÆSENTEREDE en glædestrålende og stolt Søren Pape Poulsen sin kæreste, Josue Medina Vasquez, for Danmark.

’Og hans onkel er præsident i Den Dominikanske Republik,’ lød det fra Pape over for pressen på de konservatives landsråd.

Det var løgn. Det kan Ekstra Bladet i dag dokumentere.

Josue Medina Vasquez, der siden er blevet ægtefælle og således har fået tilføjet Poulsen, er ikke nevø til den nu tidligere præsident Danilo Medina Sánchez. Ifølge eks-præsidentens familieadvokat genkender ingen i familien Pape Poulsens mand.

HVORDAN HISTORIEN er opstået, og hvorfor den på trods af at blive gentaget i talrige medier lige siden, ikke er blevet dementeret af den konservative formand, er et påtrængende spørgsmål.

For hvis nogen spørger, hvorfor Ekstra Bladet bringer denne historie, handler det om redelighed, ærlighed og oprigtighed. Det Konservative Folkepartis leder har netop kundgjort, at han er klar til at indtage Statsministeriet. Har han tænkt sig at ankomme med bedrag i bagagen?

ØNSKER DANSKERNE en statsminister, der har noget at skjule?

Eller er sagen i virkeligheden, at Søren Pape Poulsen også selv er blevet holdt for nar af sin ægtefælle? Er dette den konservative statsministerkandidats forklaring, er det ikke urimeligt eller utidigt at spørge til Papes dømmekraft.

Ønsker danskerne en statsminister, der har ladet sig forlede?

HVAD DER HAR fået Josue Medina Vasquez Poulsen til at rejse med løgnen, ved vi ikke. Vi ved bare, at den har stået klar til at flytte ind i Statsministeriet med en politiker, der gang på gang taler rettidig omhu, ordentlighed og troværdighed. Og Danmark vil i så fald få en repræsentation – ægtefæller til statsministre er også med til at repræsentere nationen – med et falsk cv.

Der er pyntet på slægtskabet og dermed på historien.

DET ER IKKE en lille eller ubetydelig ting at lyve for sine omgivelser, når man står i direkte forhold til landets øverste post og således bærer et blændværk ind ad hoveddøren. Det er dermed heller ikke en privatsag.