Befri Løkke

KNAP HAVDE statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skudt valgkampen i gang i sidste uge, før han brændte VLAK-regeringen ned til grunden.

NU HÆLDER han så benzin på de sidste gløder med samtalebogen ’Befrielsesens øjeblik’. Heri åbner han for en SV-regering og gerne med sig selv for bordenden – kunne man forstå på et efterfølgende pressemøde.

UDMELDINGEN viser endnu en gang desperationen hos en utroværdig statsminister, der vil gøre alt for at beholde nøglerne til Statsministeriet. Om det så skal være at udstille den interne splittelse i Venstre og for alvor lade fløjkrigen bryde ud.

DET TOG da heller ikke lang tid, før næstformand Kristian Jensen med jysk underdrivelse slog fast, at han har svært ved at se en SV-regering.

DER ER ingen grund til i detaljer at referere, at de to andre partiledere i den nedbrændte VLAK-regering er enig med Venstres næstformand – om end deres sprogbrug er mindre diplomatisk.

I VENSTRES valgvideo fremstilles brandstifteren Lars Løkke som den erfarne statsmand, som kan lede Danmark ind i en ellers utryg fremtid. Meldingen om en samlende SV-regering, hvor yderfløjene isoleres, skal selvfølgelig ses i den sammenhæng.

DER ER da også mere, der samler end skiller Venstre og Socialdemokratiet. Som Lars Løkke selv har påpeget, har de to partier i hans regeringstid stemt sammen om langt de fleste lovforslag.

DET GÆLDER ikke mindst på udlændinge-området, hvor Mette Frederiksen og co. har lagt stemmer til stramninger. Og når det kommer til den økonomiske politik, er det også stort set umuligt at se forskel på de to store partier.

LARS LØKKES problem er timingen – at han først efter mange måneders konstant nedtur i meningsmålingerne for VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti vælger at kaste en SV-regering på bordet.

VÆLGERNE er godt klar over, at Lars Løkke igen panikker før lukketid. Og Mette Frederiksen hælder ham da også ned ad brættet.

I BOGEN ’Befrielsens øjeblik’ joker Lars Løkke om vælgerne: ’Måske tror de, at jeg bare vil redde min ministerbil.’ Ja, det er præcis, hvad vælgerne tror.

DER ER alle mulige grunde til at befri Lars Løkke. Ikke kun for ministerbil, men for afgørende indflydelse på de kolossale udfordringer, der venter.