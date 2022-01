Bennys besvær

’Hvis du på forhånd erklærer dig enig med mig, kan du få lov til at interviewe mig.’

Det var ikke hans ord, men dybest set, hvad transportminister Benny Engelbrecht forlangte, da B.T.s journalist ville spørge ministeren om Lynetteholmen, beboelses-øen ud for København til et tocifret milliardbeløb.

Det svarer til at stå over for en brugtvognsforhandler, der hjertens gerne svarer på spørgsmål om et specifikt

køretøj, hvis man lige underskriver en købsaftale først.

Vi taler et forsøg på tvang. Ud fra en holdning om magtfuldkommenhed. Og dét tilmed fra en regering, der angiveligt ønsker ’et forpligtende samarbejde’ mellem politikere og medier. Fra en regering, der vil ’fremme den demokratiske samtale’.

Nu ved vi, hvad ’forpligtende’ dækker over, når man snakker socialdemokratisk.

Det værste er sådan set ikke transportministerens fremturen. Det er, at han med sin arrogante tilgang bekræfter den anelse, vi ofte har fremhævet om den socialdemokratiske regering på denne plads.

Nemlig at Mette Frederiksen og hendes folk faktisk finder ’den demokratiske samtale’ så vigtig, at borgere og medier – efter socialdemokratisk standard – skal kvalificere sig efter socialdemokratiske normer til at deltage i den.

Hvilket ret beset er det modsatte af demokrati.

Benny Engelbrecht har åbenbart forstået det sådan, at medier kan afkræves at bekræfte regeringens opfattelse, før de har lov at være kritiske.

Hvilket ret beset er det modsatte af kritik.

Det kan selvfølgelig være, fordi

Benny er en særligt god socialdemokratisk soldat. Eller Benny har muligvis – hvilket i så fald er en formildende omstændighed – ladet egen iver efter at lystre sin ledelse føre ham ud i totalitarisme og uforvarende opfatte en journalist iført en mikrofon som

udsendt af et partiorgan.

Så ser man transportministeren stå der synligt besværet over, at der stilles spørgsmål ved hans autoritet. Fordi han ikke har forstået, at den slags ikke kommer med en ministertitel eller pr. dekret, men derimod med måden at føre sit embede på.

For hvad er det egentlig, Benny Engelbrecht forestiller sig? At man faktisk kan udbede sig, at al offentlighed, alle medier samt alle på henholdsvis Facebook, Twitter og Instagram m.m. erklærer sig enige i hans udlægning af danmarkshistoriens største byggeprojekt og økonomien i det, før de stiller spørgsmål eller ytrer sig herom?

I så fald er konklusionen:

Hvis rethaveri var et byggemateriale, ville opfyldningen af beboelses-øen hurtigt være overstået. Og hvis selvovervurdering var kapital, ville finansieringen af Lynetteholmen sådan set være hjemme.