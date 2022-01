BENNYS FIDUSER

SÅ PADLER transportminister Benny Engelbrecht igen febrilsk rundt i sit badekar.

TIDLIGERE PÅ måneden blev han afsløret i at nægte et interview med BT, fordi journalisten ikke på forhånd erklærede sig enig i alt, hvad Benny havde at sige. Benny og Bennys embedsapparat mener nemlig ikke, at det vil koste skatteyderne en eneste krone at bygge den gigantiske ø Lynetteholmen ud for København.

Derfor ville Benny ikke så meget som svare på spørgsmål, før pressen erklærede sig enig i den ministerielle version af virkeligheden.

LIGESOM BENNY fra Olsens-Bandens fiduser ude på Teglholmen, så var det mest af alt komisk. Men nu bliver det alvorligt.

For nu har Benny ikke kun holdt pressen for nar. Nu er det hans støttepartier, han har taget røven på, så nu brænder lokummet.

Denne gang er det hemmeligholdelse af tal for, hvor meget opførelsen af broer, veje og jernbaner til 160 milliarder kroner i de kommende år vil koste på vores CO2-regnskab.

IFØLGE MEDIET Ingeniøren så forsvandt en gigantisk mængde CO2-udledning som dug fra solen, da regeringen sidste år fremlagde sine byggeplaner for Folketinget og offentligheden.

Der var ellers regnet på det. Og Folketingets partier havde efterspurgt bedste mands bedste bud på CO2-regningen. Den lød på op mod 1,7 millioner tons CO2. Men Engelbrecht gav alle en bar røv at trutte i:

’I modsætning til tidligere infrastrukturplaner er Infrastrukturplan 2035 i sig selv CO2-neutral’, lød det højhelligt. Bemærk ekkoet fra Bennys badekar omkring Lynetteholmen, hvor det var økonomien, der angiveligt er neutral.

DET ER MULIGT, at transportministeren kan vende ryggen til pressens irriterende spørgsmål. Men det kan han ikke med sine støttepartier. Så nu skal han forklare sig i et samråd. Engelbrecht har indtil videre afvist at give interviews. I stedet grifler han løs på Twitter, hvor han bedyrer, at tallene var for upræcise til, at han kunne nænne at nævne dem. Alle kan høre, at det er pølsesnak.

OG MENS vi venter på en bedre forklaring, kan de partier, der skrev under på den store infrastruktur-aftale, passende også forklare, om det virkelig kan komme så meget bag på dem, at det forurener at bygge vejer og broer for 160 milliarder.