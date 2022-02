BENNYS VEJ TIL FRELSE

VI HAR ALLESAMMEN lært noget af sagen om Benny Engelbrecht og de hemmelige klimatal.

Engelbrecht har lært, at det er utrolig dumt at gemme sorte klimatal for et støtteparti, der vil høste grønne stemmer. Og vi andre har lært, at vores myndigheder i ramme alvor mener, at man kan bygge veje og jernbaner for svimlende 160 milliarder kroner, uden at det koster ekstra på vores CO2-regnskab. Det var de færreste nok klar over.

ARGUMENTET ER, at hvis man ikke bygger jernbaner, broer og veje – med alt hvad det indebærer af cement og lastbilkørsel med jord og jern – jamen, så bygger man jo bare noget andet for pengene, som også forurener. Og vupti, så går det hele pludselig bare i nul. Det var den forudsætning, der kunne få regeringen til at konkludere, at dens store, brede infrastruktur-aftale er klimavenlig. Det er grønt hokuspokus.

NU FIK BENNY så sit sorte slips i Enhedslistens postkasse, fordi han ikke fortalte dem, hvor meget nogle enkelte vejprojekter forventes at forurene. Men underligt nok har Folketingets partier ikke for alvor sat spørgsmålstegn ved myndighedernes regnetekniske forudsætning om, at ingen frø, fisk eller fugl tager skade af anlæggelsen af asfalt for et trecifret milliardbeløb, fordi vi jo alligevel bare havde kørt cement ud et andet sted.

NU KUNNE VI jo vælge at mukke over al den livlige aktivitet i grønt-vaskeriet. Men lad os i stedet dvæle ved de mere behagelige perspektiver, som denne opvisning i utæmmet tal-kreativitet faktisk rummer:

Politikere og eksperter har tudet vores ører fulde af, at Danmark er så ambitiøse på klimaområdet, at vi ikke aner, hvordan vi skal opfylde målet om 70 procent reduktion af CO2 i år 2030. Vi kender slet ikke de teknologier, der skal bringe os i mål, hedder det sig.

Men Benny Engelbrecht og bandet af regnedrenge har måske allerede fundet løsningen for os: Vi lægger bare nogle sjove forudsætninger ind i vores CO2-regnskaber, og så kan man jo nemt trylle lidt forurening væk – eller i det mindste sælge det som grønne fremskridt over for en forvirret befolkning. Og den metode er endda allerede en kendt teknologi.