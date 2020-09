SOM Ekstra Bladet kunne afsløre i weekenden, har Justitsministeriet spændt ben for kontrollen med Danmarks spiontjenester.

KONTROLLEN med de danske James Bond’er er lagt i hænderne på Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). Tilsynet skal bl.a. kontrollere, hvordan spionerne indsamler oplysninger om danske statsborgere, og hvad oplysningerne bruges til.

I 2018 vedtog Folketinget en lov, der gav spion-tjenesterne mulighed for at indhente oplysninger om flypassagerer til og fra Danmark – f.eks. også danskere på charterferie i varme lande.

TILSYNET efterlyste retningslinjer for, hvordan det skulle kontrollere, at efterretningstjenesterne ikke misbrugte den nye lov. Men justitsministrene Søren Pape (K) og Nick Hækkerup (S) syltede sagen til tilsynets store frustration.

FØRST i december sidste år fik tilsynet svar. Lov og orden-ministeriets smøleri betød således, at efterretningstjenesterne i et år uden kontrol kunne indsamle oplysninger om flypassagerers navne, telefonnumre, mailadresser osv.

MINISTERIETS forhaling vækker ikke mindst opmærksomhed, fordi tilsynet for to uger siden udsendte en pressemeddelelse med uhørt barske anklager mod Forsvarets spioner:

FORSVARETS Efterretningstjeneste (FE) har i årevis systematisk saboteret den lovpligtige kontrol ved bl.a. at lyve for tilsynet og tilbageholde oplysninger, hedder det. Tilsynet skriver også, at FE har overvåget en af deres ansatte.

ER DER hold i anklagerne – det afviser den hjemsendte spionchef Lars Findsen – har FE forbrudt sig mod de demokratiske spilleregler og værdisæt, som det netop er spionernes opgave at forsvare.

HVAD DER er ret og vrang, og om de politisk ansvarlige i givet fald har kendt til ulovlighederne, vil måske blive klarlagt i en kommende undersøgelse.

SAGEN skal også ses i internationalt perspektiv. Ifølge flere aviser er det især en ældre, tophemmelig aftale med den mægtige amerikanske spiontjeneste NSA, som FE har løjet om. En aftale, der kan give USA adgang til gigantiske mængder oplysninger om blandt andre danske statsborgere. 

SAMMENLIGNET med andre lande har Tilsynet med Efterretningstjenesterne begrænsede kontrol-muligheder. Det er i sig selv en skandale, som kun forstærkes af, at Justitsministeriet også har spændt ben for en del af dets arbejde. Tilsynet står i øvrigt i S-regeringens finanslovsforslag til at få beskåret sit budget.