Besat af Inger

Dansk Folkeparti sværmer om Inger Støjberg som lige lovligt ivrige bønder om godsejerens datter til en høstfest. Seneste gestus i et tåkrummende bejleri er ifølge flere kilder et jobtilbud, som andre danskere kun tør drømme om:

Lav lige, hvad du vil – og få løn for det.

Støjberg mangler et arbejde. Det gør hun, fordi hun i sidste måned blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten for at bryde ministeransvarsloven. Derefter blev hun erklæret uværdig til at sidde i Folketinget og har altså siden før jul været uden indtægt. For at få lov til at afsone med fodlænke er det også et krav, at man har et job eller er under uddannelse.

Kristian Thulesen Dahl er (snart forhenværende) formand for et parti, der i et kvart århundrede har prædiket lov, orden og strenge straffe. DF har været med til at beslutte, at alle kommunalpolitikere, som får en frihedsstraf, er uværdige til at kunne sidde i byrådet.

Men partiets ledende medlemmer er tilsyneladende så besatte af tanken om Støjberg som partiets redningskvinde, at alle retsprincipper – og helt fundamentale demokratiske principper i øvrigt – går fløjten.

Igen og igen har de forsøgt at mudre billedet og fremstillet Inger Støjberg som moralens vogter. Og formandsposten er i al offentlighed nærmest blevet forsøgt stoppet ned i halsen på hende.

– Vi vil byde Inger meget, meget hjerteligt velkommen i partiet. Og hun er også velkommen som formandskandidat, skulle hun ønske det, sagde Kristian Thulesen Dahl efter dommen. Samme besked kom fra Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard, som i vanlig indigneret stil var ’meget, meget rystet’ over de 60 dages fængsel.

Nu vil partiet så lade partikassen – der hovedsageligt består af offentlige tilskud og altså skatteydernes penge – betale hendes løn i en fuldstændig fri stilling, så hun undgår at komme bag tremmer.

Frierier, der bliver besvaret med stilhed eller lange tænkepauser ender sjældent godt. Støjberg selv siger intet

– hvorfor skulle hun også det? Det er ikke hende, der er i størst krise.

Var det ikke på tide, at de ivrige bønder gik i marken og begyndte at arbejde for deres politik og partiets fremtid i stedet for at sidde på knæ foran Inger Støjberg?