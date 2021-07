Beskidt arbejde

Regeringspartier bør kende forskel på egne penge og samfundets penge. Men det gør Socialdemokratiet ikke. Partiet bruger det skattefinansierede embedsapparat til at arbejde for sin egen partikasse.

Danmarks finansminister, Nicolai Wammen (S), har brugt embedsfolk i sit ministerium til at udfærdige et oplæg, han skulle holde i forbindelse med Socialdemokratiets erhvervsklub, Vækst DK. Så han kender ikke forskellen.

Ikke alene fremskaffer Socialdemokratiet på denne vis håndgangne folk på fordægtig vis. Der er også tale om et lyssky formål.

Ekstra Bladet afslørede i maj, hvem der er med i Socialdemokratiets erhvervsklub. Vi taler om en klub, hvor medlemmerne officielt får adgang til at snakke med partiet. Uofficielt får de dog foretræde for regeringen, f.eks. finans- eller sågar statsministeren. Den hemmelige adgang opnås ved at betale lige under 21.900 kroner til socialdemokraternes kasse. Et større beløb kræver ifølge loven, at giveren offentliggøres.

Der er tale om navne som André Rogaczewski, administrerende direktør i Netcompany, Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark, Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, og politisk konsulent i AutoBranchen Nicolai Fiil.

Det vil sige, at eksempelvis direktøren for Netcompany, et selskab der er blevet styrtende rigt på statslige IT-ordrer for milliarder af kroner, kan betale sig til at mødes med landets finansminister. Hvis det var et andet land end vores eget, hvad ville vi så synes, den slags lugter af?

Enhver kan se, at det er uholdbart. Ikke mindst i et demokrati, hvor der ofte skåltales om åbenhed og gennemsigtighed. I Socialdemokratiets tilfælde udgør det endda en særlig ironi, da partiets gentagne erklæringer om at være de udsatte og svages beskyttere her underløbes af det faktum, at de bag lukkede døre er til salg – eller at deres opmærksomhed i hvert fald er det. Og bag disse lukkede døre optræder socialdemokrater så tilmed med papirer, skatteborgerne har betalt for at få udfærdiget.

Sagen er – som tidligere nævnt her på lederplads – simpel: Vi kan ikke have, folk lister tildækkede rundt i magtens korridorer, bare fordi socialdemokraterne gerne vil have flere penge. I loven om partistøtte bør indskrives, at beløb over 500 kroner er med giverens navn.

Og så må Mette Frederiksen og kompagni holde nallerne fra embedsværket og lade nogle af partiets mange stik-i-rend-kommunikatører lave det beskidte arbejde selv.