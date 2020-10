Beskyt os mod Danske Bank

Hvis man er kunde i Danske Bank, bør man forlade den. Der har såmænd været grunde nok gennem længere tid.

Nu er der endnu en. Og vi taler her om en grund, der set fra en almindelig kundes perspektiv må være afgørende: Danske Bank har ribbet og flået jævne kunder i økonomiske problemer. Og banken har gjort det med en skamløshed, der ikke efter-lader tvivl om, at Danske Bank i årevis har været uden etisk og moralsk kompas.

Danske Banks medarbejdere har tilbage fra begyndelsen af 90’erne været instrueret i at lade bankens egen ejendomsmæglerkæde, Home, kræve overpris fra bankens mest sårbare kunder.

Vi taler kunder, der er gået med til at sælge deres hus eller lejlighed for at indfri en del af deres gæld, og som derpå flås af forhøjede mægler-salærer.

Sigende nok er ingen overraskede. Vi har lært, at sådan er det med Danske Bank. Først var der hvidvask af forbryderpenge for et monstrøst beløb. Så var der misinformation til investorer. Dernæst var der gælds-skandalen, hvor Danske Bank opkrævede gæld fra tusindvis af kunder i strid med reglerne. Endelig begik Danske Bank fejl i tusindvis af kundesager, så kunder mistede penge. Og alt dette er blot, hvad der er kommet frem gennem de seneste år.

Den nye skandale med at opkræve forhøjede salærer via egen mæglerkæde er end ikke en sag, der er nogen tvivl om. Banken medgiver miseren. Den har endog været så magtfuldkommen og overbevist om egen ret til at tilsidesætte etik og moral, at man end ikke har forsøgt at dølge instruksen.

I en manual giver banken sine ansatte direkte besked om, at ejendomsmæglere skal presses på prisen for at sikre, at provenuet til inkassokunden bliver så stort som muligt, ja. Men lige netop Home fremhæves som en undtagelse. ’IKKE med Home,’ står der i manualen.

Finanstilsynet skal nu undersøge omfanget af skandalen. Hvor mange sårbare er blevet snydt? Hvor mange sagesløse kunder er blevet svindlet?

På Christiansborg kan man passende begynde at overveje nye regler. Eksempelvis mod de finansielle supermarkeder, hvor borgere manipuleres rundt i uigennemskuelige sammensmeltninger af bank, kredit- og forsikringsselskaber samt mæglerforretninger.

Borgerne har ret til beskyttelse mod Danske Bank ved at blive sikret en gennemsigtig og redelig bankverden for den almindelige kunde.