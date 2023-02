Besynderlig medfølelse

JAKOB Ellemann er blevet syg; god bedring til ham. Hvad er han blevet syg af? Sikkert stress; og det er nok værd at tænke lidt over, men reaktionerne på hans sygemelding er interessante.

JEG tænker ikke her på den forventelige strøm af båtnakker, som håner Ellemann på sociale medier og i de rigtige mediers kommentarspor. Der vil altid være folk derude, som får et kick ud af andres ulykke.Det er mere interessant, hvordan andre i politik falder over hinandens ben for at ønske Ellemann vel.

'RIGTIG god bedring, Jakob!', skriver udenrigsminister Lars løkke så kærligt til lederen af det Venstre, som i sin tid betalte hans underbukser, og jeg måtte næsten have lommetørklædet frem, da DF's Morten Messerschmidt gav den gas og skrev: 'Alle mine tanker går til Jakob Ellemann og hans familie.' Virkelig? Hver eneste lille tanke du måtte have i dit hoved, Morten?

I SVULSTIGHED kender Messerschmidt kun sin overmand i Søren Pind. Frigjort fra politik svinger han sig op til at gøre Ellemanns krise til et nationalt anliggende: 'Vi skal tænke nyt. Uden fordomme. Det handler om vores demokrati. Så må særinteresser vige. God bedring Jakob,' skrev Pind på Twitter. Men hvis folk ønsker Ellemann det godt, kan de jo skrive det direkte til ham, og helst pr. brev, så de ikke forstyrrer en stressramt med sms-blip. Eller de kan ringe til hans kone og bede hende hilse. Den offentlige udstilling af medfølelse, falsk eller ægte, er fuldkommen besynderlig at overvære.

FAGFORENINGEN Djøfs hilsen er ikke bare besynderlig, men usmagelig: Man benytter lejligheden til lige at minde om, at livet også er hårdt for Djøfs medlemmer: ’Flere MF'ere og journalister melder om usund arbejdskultur på Borgen. Det har vi også set gang på gang i vores undersøgelser i embedsværket,' skriver Djøf. Vorherre bevares.

HELE medfølelses-udstillingen er et symptom på, hvordan politik foregår i dag: som pompøs selviscenesættelse. Intet er for småt eller for privat til en selfie eller en kommentar på de sociale medier. Så måske har Søren Pind faktisk en pointe, når han nævner demokratiets tilstand: Den måde, demokratiet fungerer på i dag, kan åbenbart gøre politikere syge.

ALDRIG før har politikerne pakket sig sådan ind i spindoktorer og rådgivere og pressekonsulenter. Aldrig siden enevælden har de været så skærmet mod virkeligheden og de dumme journalister. Men virkeligheden bryder igennem konsulentpanseret, pressen forstyrrer selviscenesættelsen, og nogle gange bliver det hele bare for meget. Har jeg ret i den tolkning, har Ellemann reageret sundt på noget fuldkommen sygt.