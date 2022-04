Betaling for mord

Forbrydelser betaler sig ikke. Medmindre du slår din ægtefælle ihjel. I de tilfælde har pengesluserne i årevis været pivåbne hos danskernes kollektive pensionskasse, ATP.

Ekstra Bladet afslørede i går et svigt begået af de danske myndigheder. Det betyder, at adskillige mordere sandsynligvis og helt automatisk har tjent tusindvis af kroner på at slå deres hustru eller mand ihjel.

FOR EKSEMPEL PRÆSTEN Thomas Gotthard. Efter drabet på Maria From Jakobsen fik han 105.000 af hustruens ATP-kroner ind på sin konto. Først efter at Ekstra Bladet er gået ind i sagen, får han nu frataget både ægtefællesummen på 45.000 kroner og de resterende 60.000, der tilhører parrets to børn.

Det er lovpligtigt at indbetale til ATP. Hvis du dør, før du fylder 70 år, får visse pårørende en sum penge udbetalt. Det sker automatisk få uger efter dødsfaldet. Medmindre nogen aktivt stopper udbetalingen.

I DRABSSAGER ER DET anklagemyndighedens opgave. Det står sort på hvidt i en instruks fra Rigsadvokaten. Politiets anklager skal trække i nødbremsen, hvis personen, der står til at modtage de mange penge, også kan være morderen.

Men det er ikke blevet gjort. Nogensinde.

’ATP har ikke modtaget nogen underretninger fra anklagemyndigheden,’ lyder det direkte fra kundecenterdirektør i ATP Jan Sabroe.

Ordningen med udbetalinger ved dødsfald har eksisteret siden 1992. Vi taler altså om et 30 år langt svigt. Rigsadvokaten blev endda gjort opmærksom på problemet i 2008.

DET ER SNART 13 ÅR SIDEN, at Højesteret med en praksisændring afskaffede den strafrabat, som mordere automatisk fik, hvis de havde delt dobbeltseng med deres offer.

Det var ikke et øjeblik for tidligt. Selvfølgelig skal partnerdræbere ikke have positiv særbehandling.

Lige så selvfølgeligt skal de ikke ende med en økonomisk gevinst.

Justitsminister Nick Hækkerup kalder det ’grotesk’, at en gerningsmand har modtaget offerets pension. Han erkender også, at sagen om Thomas Gotthard ikke er den eneste.

ALLIGEVEL HAR HAN ikke tænkt sig at undersøge, hvor mange mordere der er blevet forgyldt.

Både han og Rigsadvokaten undskylder sig med, at det ikke umiddelbart fremgår af politiets systemer.

DET ER FOR SLØVT. Der sker i gennemsnit 12 partnerdrab om året. At gennemgå dem må være overkommeligt. Og nødvendigt. For de efterladte. For danskernes retsfølelse. Og for at sikre, at drab ikke betaler sig.