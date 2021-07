Betontænkning

NU HAR Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) luftet sine overenskomstkrav til hjemmearbejdspladser – og bekræftet, at nok har LO fået nyt navn, men betontænkningen lever videre.

BLANDT DE 13 krav er, at arbejdsgiverne skal betale for vand, varme, el og kvadratmeter til ansatte med hjemmearbejde. Hermed lægges op til et sandt regel- og opmålingstyranni. Vi mangler bare kompensation for gulv- og tæppeslitage.

SOM arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard udtrykker det i Jyllands-Posten, risikerer fagbevægelsen med sine ’firkantede krav, at det går i hårdknude’.

ARBEJDSGIVERNE er ikke meget bedre. Tro mod ritualet hælder Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kravene ned ad brættet med en lige så betontænkende retorik om bl.a. ’svær øvelse’.

HJEMMEARBEJDE er en af de positive overraskelser, som er fulgt med coronapandemien. Arbejdsgivernes mistanke om, at hjemmearbejdende medarbejdere ikke laver dagens gerning er gjort til skamme. Og medarbejdernes frygt for at blive dynget til med opgaver døgnet rundt har heller ikke holdt stik. Et flertal ønsker tilmed mere hjemmearbejde.

DER ER mange gode grunde til at nedbryde de stive systemer, så alle, der kan og vil, kan få et mere fleksibelt og frit arbejdsliv. Men kodeordet er frivillighed. Det skal være muligt at sige nej.

FLERE VIRKSOMHEDER satser allerede på mere hjemmearbejde. F.eks. Danske Bank. Banken har skåret igennem bureaukrati og brøkregning og betaler 8000 kr. til indretning til de medarbejdere, som arbejder hjemmefra en eller flere dage om ugen. Banken gør det selvfølgelig ikke for sjov. Den kontante fordel er, at der f.eks. spares dyr husleje.

FOR AT få hjemmearbejdet sat ordentligt i system, skal arbejdsmarkedets parter droppe den bagstræberiske vane- og kassetænkning og se fordomsfrit på mulighederne. Det gælder også politikerne.

EN MASSE arbejdslove skal ændres. Men politikerne kan passende også nytænke kørselsfradraget eller supplere med et hjemmefradrag. Hvorfor ikke belønne folk for at holde sig fra osende bilkøer på motorvejene?

PAMPERNE FRYGTER , at hjemmearbejde vil true sammenholdet og dermed fagbevægelsen. Forkert. Fagbevægelsens største trussel er, hvis den ikke lytter til medlemmerne eller kaster deres ønsker ind i et bureaukratisk forhindringsløb.