Tidligere var Danmark i den globale førertrøje med hensyn til grøn omstilling.

Men på trods af verdens mest ambitiøse klimalov synes udviklingen nærmest at være gået i stå, fordi alle venter på konkrete udspil fra regeringen.

Et klart eksempel: De senere år er debatten om bilers forurening taget til i styrke. De dieseldrevne biler skal skrottes, og en million elbiler vil indtage markedet i løbet af ti år, lovede forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Den nuværende, Mette Frederiksen (S), er mere jordnær: Hun lover ’kun’ en halv million elbiler i 2030.

Regeringen har nu siddet et halvt år – og intet er sket. Absolut intet – ud over at der er skrevet en masse fine målsætninger ned på papir, selv om en så drastisk fremskrivning af bilparken kræver øjeblikkelig handling.

Så udviklingen går i den forkerte retning, hvilket antallet af solgte biler i 2019 klart dokumenterer. Salget sætter rekord med mere end 223.000 handler – det højeste antal nogensinde – hvoraf kun fire procent af dem er el- og hybridbiler!

Branchen er ikke i tvivl om årsagen: Politikerne tør ikke rigtigt bide til bolle med varige og mærkbare nedsættelser af registreringsafgiften på miljøvenlige biler, for der er store penge på spil. Alene i år ventes afgiften således at indbringe hele 52 milliarder kroner.

Derudover skal der investeres i tusindvis af lade- stationer for at få de mange elbiler ud på vejene og sikre, at alle danskere får lige så let adgang til strøm som borgmesteren i Rødovre.

Under det internationale klimamøde i Madrid tidligere på måneden solede vores klimaminister, Dan Jørgensen (S), sig i omverdenens beundring over den danske klimalov, der skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

– Vi har utroligt travlt. Vi kan ikke bare vente på, at teknologien løser klimakrisen for os, udtalte han og bebudede en konkret plan engang til foråret.

Imens udskiftes den danske bilpark – men bare ikke med elbiler.

En vigtig målsætning i klimaloven er allerede begyndt at skride, fordi regeringen tøver med at spille ud.