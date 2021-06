Billetbanditten vandt

DE SENESTE år har DIF-formand Niels Nygaard kæmpet en ihærdig kamp for reformer og mere gennemskuelig ledelse i europæisk sport. Det er sket via hans arbejde i Den Europæiske Olympiske Komité, EOC. Det stålsatte arbejde skulle være kulmineret i går, hvor han i Athen stillede op til kampvalg om præsidentposten.

MEN, AK. Niels Nygaard tabte valget til den græske billetsvindler Spyros Capralos, som vandt med overbevisende 34 stemmer mod 16. Nygaard tog straks konsekvensen af nederlaget og trak sig helt fra EOC’s eksekutivkomité, og da han lørdag har sidste dag som formand for DIF, ligner det et endegyldigt farvel til sportens bonede gulve for den tidligere mellemdistanceløber og hotelejer fra Skive.

NEDERLAGET TIL Nygaard i Athen er ildevarslende for de mange, som gerne vil gøre op med korruptionen og de dårlige manerer i international sport. Niels Nygaard har i sin tid i EOC ikke vundet mange sejre, men han har haft modet til at bringe de betændte sager til bordet.

HAN VAR med til at skabe European Games, men det var ikke hans idé, at de to første udgaver af legene blev lagt i henholdsvis Baku i Aserbajdsjan og Minsk i Belarus. To af de sidste diktaturstater i Europa. Sammen med sin norske kollega stemte Niels Nygaard rent faktisk imod, at Aleksandr Lukasjenko skulle have legene til Minsk.

MEN DET PASSEDE Spyros Capralos fint. Han har det godt med gangstertyperne. Han var således en stor mand i Baku, hvor han solede sig med den daværende præsident for EOC, den irske billet-svindler Patrick Hickey. Selvsamme Hickey, som ved OL i Rio 2016 blev taget kun iført underbukser af politiet i en større sag om sortbørshandel med OL-billetter.

DET ER I den grad en øvelse, som den nyvalgte EOC-præsident Capralos har erfaring med. I juni 2012 blev det afsløret, at seks ledere fra olympiske komitéer i Europa videresolgte OL-billetter til legene i London eller havde intentioner om at gøre det. Hvilket er strengt forbudt ifølge IOC’s regler. Blandt de afslørede var Spyros Capralos.

DET BLEV en sag for IOC’s etiske komité, og i november samme år barslede komitéen med en rapport om de seks personer. Om Spyros Capralos skrev IOC-komitéens leder, at misbruget var specielt alvorligt, fordi grækeren var en indflydelsesrig person i den olympiske bevægelse. Han havde skadet bevægelsens omdømme, hed det.

FOR EN stund blev Capralos lagt på is, men kun i IOC. Hos EOC gjorde han derimod for alvor karriere. Han blev af Patrick Hickey udnævnt som formand for EOC’s koordinationskomité for European Games i Baku i 2015.

I 2019 VAR alt glemt. Capralos blev optaget i IOC. Ingen protesterede. IOC’s præsident, Thomas Cach, sagde, at Capralos havde udstået sin straf. Og nu er han i sandhed blevet en ledende figur i hele den olympiske bevægelse. Med valget af Capralos som præsident for EOC har sporten skudt sig selv i begge fødder. Der er ingen troværdighed tilbage i hverken IOC eller EOC.