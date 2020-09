Bindende knæfald

DET SKER MED mellemrum, at ting går op i en højere enhed. Tag nu for eksempel vores fodboldlandshold, som i aftes – sammen med det engelske landshold – gik på knæ som en markering af kampen mod racisme og diskrimination. Det var en politisk manifestation, som rækker langt ud over grønsværen i Parken.

EKSTRA BLADET HAR ved flere lejligheder mindet DBU og landsholdet om, at når man først har knælet én gang, som det skete før kampen mod Belgien i lørdags, er der slået en dør ind, som ikke kan lukkes igen. Derfor er det naturligt igen at minde DBU og spillerne om, at der forude venter et VM i slave-staten Qatar, hvor der er rigeligt at knæle for.

HIDTIL HAR DBU vægret sig voldsomt mod at tage afstand fra forholdene i Qatar. Al snak om at blive væk fra VM afvises med henvisning til, at hverken den danske regering eller Amnesty International opfordrer til en boykot.

MEN SÅ KOMMER vi til det med en højere enhed. For hovsa. Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), varslede i går en ny udenrigspolitik. Til DR proklamerede han – en halv meter højere end normalt – at den danske udenrigspolitik fremover skal bygge på værdier som demokrati, menneskerettigheder og lighed i stedet for eksempelvis økonomiske interesser.

I QATAR ER DER hverken demokrati eller lighed. Og menneskerettighederne trædes konstant under fode. Her trives racismen og diskriminationen. Slavesystemet Kafala er stadig udbredt, og landet med omkring to millioner migrantarbejdere er delt op i et kastesystem.

DET FREMGÅR af en ny rapport fra FN, som har haft en særlig udsending i Qatar, hvor fremmedhadet er voldsomt udbredt. I den 21 sider lange rapport er der en række eksempler på den grove udnyttelse og forskelsbehandling af migrantarbejdere. Og det gælder både mænd og kvinder.

MIGRANTARBEJDERE FRA landene syd for Sahara oplever at blive nægtet adgang til Qatars strande, parker og indkøbscentre. Det er ren apartheid. Mange hundrede dødsfald blandt 25-35-årige hårdtarbejdende arbejdere betragtes af regimet som værende naturlige.

FN’S SÆRLIGE udsending har vidneudsagn fra kvindelige migrantarbejdere, som har arbejdet i huset hos rige sheiker. En fortæller, at hun blev voldtaget et helt år af sin arbejdsgiver, før det lykkedes hende at flygte. Andre fortæller, at de er blevet seksuelt misbrugt, ikke alene af arbejdsgiveren, men også af dennes teenagebørn.

SEX UDEN FOR ægteskab er forbudt i Qatar. Og det er som regel den svage part, kvinden, der straffes af myndighederne. Bliver hun gravid som følge af voldtægten, ryger hun i fængsel.

VM I 2022 BØR fjernes fra Qatar. Men så længe det ikke sker, har en hel fodboldverden en særdeles god grund til at knæle. Med Danmarks nye udenrigspolitik kan DBU roligt gå til stålet i forhold til FIFA og Qatars VM-komité. Det er på tide at smide fløjlshandskerne.