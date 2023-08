Bjælken i mit betændte øje

Først tabte jeg pluskæben, lidt efter kom kuldegysningerne, og dernæst indfandt vreden sig i mit nervesystem.

Hvordan fanden kan Briks-landene finde på at ville optage Iran, Saudi-Arabien, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater i deres tidligere så feterede klub?

De mangler bare den syriske massemorder Assad, så er der jo nærmest fuld plade og diktator-bingo på alle denne verdens værste slyngelstater. Putin kunne ikke lige tage et fly til topmødet i Sydafrika, men støttede naturligvis idéen.

Efter min automatreaktion på den dystre nyhedsbulletin fra Briks-topmødet meldte en kvalm eftertanke sig. Hvorfor egentlig ikke? Verden bliver jo hele tiden mere autokratisk, demokratiet er en sjælden og truet dyreart. Er det ikke en naturlig forlængelse af vores hykleri? Og hvem er vi at vifte vores demokratiske fane og kræve vores vestlige værdier eksporteret?

Alle de steder, hvor Danmark i nyere tid har forsøgt at lege demokratisk politimand – som regel sammen med en hyklerisk amerikansk storebror - har vi fejlet.

Under Fogh var vi med til at vælte Saddam på en løgn, mens vi forsøgte at tvangsindføre demokrati i Irak. Resultatet var efter milliarder af kroner og floder af blod og olie, at Islamisk Stat og kaos opstod.

Vi ville erstatte Taleban med vestlige værdier, og efter 20 års kamp tabte Vesten til en pjaltehær og måtte trække sig såret og ydmyget tilbage, mens vi efterlod kvinderne og alle, der troede på os, til Talebans middelalderlige opfattelse af blodhævn.

Vi væltede Gadaffi og fik anarki i Libyen. Vi blev løbet over ende i Mali og måtte trække styrkerne hovedløst ud af det, som nu er en islamistisk rugekasse. Vi forsøgte at fange pirater i Guinea og skød både en formodet nigeriansk pirat og os selv i foden. Listen er kvalmende lang og dyr.

Samtidig er vores demokratier ved at smuldre indefra med den trumpistiske råddenskab som værste illustration. Vi har ingen moralsk legitimitet til at prædike værdier.

Spørgsmålet er, hvordan vi agerer, når vores bluf er blevet afsløret? Enten kan vi give los og handle i alle beskidte porte, som Lars Løkke foreslår med sin doktrin 'pragmatisk idealisme', der erstatter Foghs kuldsejlede aktivisme. Eller også kan vi isolere os som demokratisk frilandsmuseum og begræde verdens udvikling.

Jeg afskyr begge yderpoler. Men uanset hvad, må vi forstå, at det vestlige hegemoni og overherredømme nærmer sig sin ende. Og uvisheden bliver et grundvilkår fremover. Først når vi fjerner bjælken i vores betændte øjne, kan vi begynde at se lidt mere klart.