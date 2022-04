BLÆSER PÅ VÆLGERNE

I ALT 5,3 MILLIONER kroner har Rasmus Paludan indtil videre modtaget i partistøtte siden folketingsvalget i 2019. Hvad han har brugt skatteydernes penge på, står hen i det uvisse.

Ekstra Bladet afslører i dag, at Stram Kurs som det eneste parti ikke har afleveret det lovpligtige regnskab for 2020 til Folketinget. Partiet modtog 2,1 millioner kroner i støtte det år.

DEADLINE VAR ved årsskiftet. Og regnskabet er vælgernes eneste mulighed for at sikre sig, at millionerne bliver forvaltet ordentligt.

RASMUS PALUDAN, der for tiden har haft travlt med at tabe sager i Pressenævnet, skriver i en sms til Ekstra Bladet, at han forventer at indsende regnskabet efter påske. Med mere end tre måneders forsinkelse. Han vil dog hellere tale om sin slankekur, end om at han holder vælgerne for nar.

REGLERNE FOR PARTISTØTTE er ellers enkle og fleksible. Pengene fordeles ud fra antallet af stemmer. Nyopstillede partier ved et folketingsvalg skal slet ikke gøre rede for udgifter og indtægter første kalenderår. Efter valget i 2019 fik Stram Kurs godt en million kroner, som partiet ikke skal aflevere bilag for.

SAMTIDIG HAR partierne et helt år til at færdiggøre regnskaber. Det burde ikke være svært at nå.

STRAM KURS kan ikke få partistøtte for i år, før regnskabet for 2020 er godkendt. Men derudover er det gratis for Paludan at blæse på reglerne.

'Som vi tolker lovgivningen, er der ikke nogen sanktionsmulighed,' lyder det fra Claus Brask, presseansvarlig i Folketingets ledelsessekretariat.

INGEN ALMINDELIGE mennesker kan modtage 2,1 millioner kroner uden at blive sat under lup og afkrævet bilag ned til mindste krone og øre. Og vi kan roligt forvente, at der bliver tilskrevet både renter og gebyrer, hvis vi ikke overholder fristerne.

OMVENDT LEMFÆLDIGE er lovgiverne med regler, når det gælder vælgernes mulighed for at kigge magthaverne efter i sømmene. Se bare på mørklægningsloven. Som vildfarne politikere kalder offentlighedsloven.

Den regulerer pressens og borgernes mulighed for at få indsigt i og kontrollere det offentlige system. Men også her er det gratis at overtræde reglerne og for eksempel sylte en anmodning om aktindsigt. Formentlig den eneste lov, som hver eneste dag bliver overtrådt straffrit.

DET ER PÅFALDENDE og magtfuldkomment. Men et symptom på det, vi allerede ved: at politikerne lever i en anden verden end os andre. Ude af stand til at forstå, at de er valgt ind i Folketinget for at tjene vælgerne. Og ikke sig selv.