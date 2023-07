Blasfemi og bogafbrænding

DANMARK afskaffede klogt blasfemiparagraffen i 2017. Man må gerne håne, spotte og latterliggøre religion.

Men står det til Danmarks ledende regeringsparti, Socialdemokratiet, burde man ikke have lov til det. Ikke hvis det gælder at brænde koraner af.

’I 2017 stemte vi imod, at det skulle lovliggøres at brænde andres hellige skrifter af, og vi kan stadig ikke se, hvorfor det skal være fuldt lovligt at brænde andres hellige skrifter af. Vi kan ikke se, hvad det bidrager til i den offentlige debat,’ har tidligere forsvarsminister Trine Bramsen udtalt til TV 2 i anledning af de nylige afbrændinger af koranen i Sverige.

VI HAR VANSKELIGT ved at få øje på, hvad der skal bringe Bramsen til at fatte de grundlæggende principper for ytringsfrihed. Særligt hvis hun oven på snart 20 års tegning-krig samt diverse lovreligiøse terrorangreb i såvel Danmark som resten af Europa stadig ikke evner at tyde skriften på væggen.

Som vi bemærkede, da dr.jur. og professor emerita Eva Smith forleden hævdede, at ytringsfriheden i Danmark er blevet en håneret: Hvornår har selv de langsomste i landet fattet, at vi i årevis i Danmark måtte lide, at en betydelig del af opinionen mente, at vi burde undskylde vores angivelige ufølsomhed over for islam?

Selvom den uomgængeligt er gal med den del af islam, der ikke fatter, at retten til satire og religionskritik er afgørende for det moderne samfunds succes. Et samfund, vi har opbygget gennem århundreders kamp mod lige præcis religiøst og politisk tyranni.

ET FORBUD MOD afbrænding er en de facto-genindførelse af blasfemiparagraffen. Det er uacceptabelt i et liberalt demokrati, at voldsparate bestemmer. Vi kan ikke sige, at ’vi har ytringsfrihed i Danmark, men lige hvad angår bogafbrænding …’ Der er intet ’men’. Uanset hvor tåbelig og selvmodsigende bogafbrænding er som en frihedsytring. Og det er værd at komme terrorangrebet på dansk grund i hu.

Mødet i Krudttønden på Østerbro, der blev angrebet i 2015, var nået til denne kerne i debatten om ytringsfrihed - netop vendingen 'ytringsfrihed, men ...' - da 22-årige Omar Abdel Hamid El-Hussein gik til angreb med en automatriffel. Skuddene faldt og afbrød ordene. 'hvorfor siger vi stadig 'men', når vi ...'

VI KAN FORSØGE at lade den fatwa-dømte forfatter Salman Rushdie forklare Trine Bramsen, hvad det handler om: 'I det øjeblik, man begynder at tale om at begrænse visse ytringer, træder man ind i en verden, hvor friheden ikke længere råder, og fra det øjeblik diskuterer man kun den grad af ufrihed, man vil acceptere - man har accepteret selve princippet om ufrihed.'

Det er princippet, Bramsen og Socialdemokratiet tjener.