Bliv hjemme og bliv smittet

HVIS du gik og håbede, at du og familien kunne tage en tur ned i solen på juleferie, kan du godt begynde at indstille dig på gråvejr, regn og slud herhjemme.

DER ER ellers nye rejsevejledninger på trapperne, som åbner for rejser til regioner i EU med lav coronasmitte. Problemet er, at ingen feriedestinationer på nuværende tidspunkt er tæt på at leve op til de nye regionale smittekrav, som er sat til 20 smittede pr. 100.000.

SÅ SELVOM danskernes foretrukne vinterdestination, De Kanariske Øer, kan prale af et smittetal på kun 37, og en anden sol-darling, Madeira, ligger på 45, er det altså dobbelt så højt som det, regeringen vil tillade for at åbne for fritidsrejser.

TIL SAMMENLIGNING er smittetallet i København 300. Og der hvor mange af os plejer at begynde ferien – i Københavns Lufthavn i Tårnby Kommune – har man p.t. Danmarks højeste smittetal på 394. Altså næsten 20 gange højere end kravet for at åbne en region i EU for rejser. Og i Holstebro er smittetallet f.eks. 230. Hvis du er blevet talrundtosset og har svært ved at se logikken, er du ikke den eneste.

OG DET bliver endnu mere forvirrende, fordi flere EU-lande, bl.a. Tyskland, tillader ferierejser til lande med et smittetal på 50.

MEN DER er ingen hjælp at hente fra udenrigsminister Jeppe Kofod til de solhungrende danskere: ’Førsteprioriteten er at sikre danskernes sundhed, sikkerhed og tryghed. Det gambler vi simpelthen ikke med,’ siger han. Det sidste kan man dog godt diskutere. Sandsynligheden for at blive smittet i Danmark er ti gange højere end på De Kanariske Øer.

MEN DEN slags bider ikke på den danske regering, der som altid er klogere end alle andre.

SÅ MENS tyskerne kan rejse på juleferie til De Kanariske Øer, er der ingen ’jule-sol’ til os danskere. Vi må blive hjemme, selvom risikoen for at blive smittet her i landet er langt højere end nede i solen og varmen.