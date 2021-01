Bliv under dynen - 2021 er aflyst

Du har tømmermænd, kære læser, men er alligevel glad. For du tænker, at rædslerne fra året 2020 nu i det mindste er løbet ud. Det er de ikke.

Mette Frederiksen har faktisk aflyst 2021. Det er lukket ned for en sikkerheds skyld. 2020 fortsætter.

Men jeg forstår dig. Selv så jeg også gerne, at 2020 var overstået.

Men Mette bestemmer. Hos førsteudfordrerne Venstre bukkede formanden Lars Løkke Rasmussen allerede under i 2019, og afløseren Jakob Ellemann-Jensen fandt aldrig ud af, hvordan han skulle udfordre Mette. Han endte i stedet med at nikke ja så mange gange til den store leder, at Ellemann åbenbart til sidst måtte opereres i nakken.

Og i rød blok fnisede de tre kvindelige formænd sig lykkeligt gennem året som teenagere, der gerne vil være venner med klassens førende pige.

Og pressen, ja, vi blev passiviseret med intetsigende pressemøder, mens Mette bagte brunkager på Facebook og talte til os, som var vi børn.

Fortællingen i kommentatorkøbing var ellers, da Mette kom til magten, at det var to stærke mænd, mørkets fyrster, Henrik Sass Larsen og Martin Rossen, der fjernstyrede Mette. Intet kunne være mere forkert. Først knækkede Henrik Sass og siden Martin Rossen. Begge bukkede de under med henvisning til magtens byrde. Det var hele tiden Mette, der havde snoren, og de andre, der havde halsbånd på.

Den eneste, der tilsyneladende har psyke til at være tæt på Mette, er hendes departementschef Barbara Berthelsen. De er et dream team, der kender hinanden fra way back i Thornings regering, hvor de sammen spredte skræk og rædsel i blandt andet Justitsministeriet.

Ingen styrer Mette, Mette styrer alle. Det er læren af 2020.

Og vi er desværre endnu ikke færdige med året. Eller rettere: Mette er endnu ikke færdig med 2020 og derfor heller ikke med os.

Senere i dag holder hun sin nytårstale, hvor hun fortæller dig, kære læser, at du stadig skal være nedlukket. Vi vaccinerer nemlig i slowmotion for vi ved jo bedre end Israel, Storbritannien og andre, der lynvaccinerer befolkningerne, så de snart har flokimmunitet. Mette holder sig til samfundssind.

Og du vil træt betragte hende og indse, at intet er forandret – det rædselsfulde fortsætter bare ind i 2021. Du kan roligt gå i seng igen. Mette vil sætte pris på det. Så ved hun, hvor hun har dig.

Vi ses i 2022.